5 interessante films die je dit weekend op tv kan zien

Het mag dan wel mooi weer zijn, onze weekendfilms wachten niet. Tenzij je ze oppakt natuurlijk. Neem dan zeker de digicorder in de aanslag, want wij hebben vijf interessante films voor jou geselecteerd.

The Lone Ranger Hoelang is het geleden dat Johnny Depp nog eens in een film heeft meegespeeld zonder dat hij compleet onherkenbaar was? We kunnen het ons bijna niet meer herinneren. En ook in de western 'The Lone Ranger' ondergaat Depp een metamorfose. Onder leiding van regisseur Gore Verbinski, die met 'Rings' en 'A Cure for Wellness' furore aan het maken is, haalt Depp nog eens zijn verwarde Jack Sparrow-achtige typetje boven, deze keer niet als piraat, wel als Indiaan.



John Reid (Armie Hammer) is een man van de wet die zich heeft omgevormd tot The Lone Ranger, de gemaskerde legende van rechtvaardigheid. Samen met zijn Indiaanse compagnon Tonto (Johnny Depp) bestrijdt hij hebzucht en corruptie. Beide onwaarschijnlijke helden zullen ook met elkaar moeten leren samenwerken.



'The Lone Ranger', vanavond om 20.30u op VIER.

Total Recall Voor Arnold Schwarzenegger twitterruzies uitvocht met de president van de Verenigde Staten, speelde hij mee in de beste actiefilms van de jaren '80 en '90. 'Total Recall' is daar zeker een van. Deze verfilming van een boek van Phillip K. Dick (Blade Runner, Minority Report) zet je constant op het verkeerde been. In 2012 kwam er nog een remake met Colin Farrell, maar het origineel van Paul Verhoeven is onovertroffen.



Douglas Quaid droomt ervan om naar Mars te reizen, maar hij kan het niet betalen. Hij besluit daarom een virtuele vakantie in zijn hersenen te laten implanteren. Er gaat echter het een en ander fout en Douglas herinnert zich dat hij een geheim agent is. Hij reist af naar Mars om er de rebellen te helpen. Of zijn al de dingen die hij meemaakt onderdeel van zijn geïmplanteerde vakantie?



'Total Recall', vanavond om 20.40u op CAZ.

The Adventures of Tintin Een grootmeester als Steven Spielberg die onze stripheld Kuifje verfilmd, daar kunnen we alleen maar fier op zijn. Maar Kuifje is al lang niet meer alleen van ons. Kuifje is van de wereld, en zeker als Hollywood er zich mee moeit. 'The Adventures of Tintin' is een prachtige animatiefilm, al blijft het vreemd om Kuifje zonder de stem van Michael Pas te horen.



De nieuwsgierige reporter Kuifje en zijn trouwe hondje Bobbie ontdekken dat een model van het prachtige oude zeilschip 'De Eenhoorn' een geheim met zich meedraagt. Meegevoerd in een eeuwenoud mysterie, krijgt hij het aan de stok met de boosaardige Sacharin, die weet dat Kuifje een belangrijke aanwijzing bezit naar de grote schat van de snode piraat Scharlaken Rackham. Geholpen door de moedige Bobbie, de onstuimige kapitein Haddock en de stuntelige detectives Jansen en Janssen, reist Kuifje de halve wereld af, constant op de hielen gezeten door de vijand.



'The Adventures of Tintin', vanavond om 21.30u op Eén.

Apollo 13 "Houston, we have a problem." De trip naar de maan die Tom Hanks, Kevin Bacon en Bill Paxton ondernemen, loopt niet van een leien dakje. Hanks is zoals altijd erg geloofwaardig en Ron Howard levert met Apollo 13 wellicht zijn beste film af. De betreurde Bill Paxton zet een van zijn beroemdste rollen ooit neer. Zet je schrap voor 2,5 uur spanning!



Na de maanlanding in 1969 is er nog maar weinig interesse in missies naar de maan. Wanneer astronauten Lovell, Haise en Swigert in 1970 naar de maan vertrekken, is er geen haan die er naar kraait. Tot er problemen opduiken en een terugkeer naar de aarde onwaarschijnlijk wordt...



'Apollo 13', vanavond om 22.20u op Q2.