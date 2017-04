Temptation-Karim haalt uit naar Jolien: "Waarom lieg je?"

Door: redactie

6/04/17

© VIJF.

Karim heeft na de confrontatie op Temptation Island vandaag uitgehaald naar Jolien, het meisje waar hij een stomende nacht mee beleefde op de dreamdate. Hij beschuldigde de blondine in een post op Instagram dat ze heeft gelogen op het laatste kampvuur. Karim heeft de foto intussen al wel weer offline gehaald. Dit is niet de eerste ruzie die de deelnemers van het programma op social media uitvechten.

Karim zette vandaag een screenshot van de Temptation-aflevering van gisteren online. Hij selecteerde het fragment waarin Jolien aan haar vriend Herbert zegt dat ze geen seks had in Thailand. Volgens Karim is dat niet waar. De cameraploeg kon geluidsfragmenten vastleggen die suggereren dat Jolien wel meer met Karim heeft gedaan dan alleen maar zoenen. In de caption beschuldigt de verleider de blondine van leugens en vraagt hij haar eerlijk te zijn.



Niet veel later verdween de foto van Instagram, maar niet voordat magazine Flair er een screenshot van nam.