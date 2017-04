Callboys krijgt Nederlandse remake

Door: redactie

6/04/17 - 14u37 Bron: AD, De Standaard

© VIER.

Het Nederlandse productiehuis Vincent TV Productions heeft van Woestijnvis de rechten gekocht voor een Nederlandse remake van de successerie 'Callboys'. Dat is gisteren bekendgemaakt op het Franse televisiefestival Mip, meldt de Nederlandse krant AD.

Dennis van de Ven zal het Nederlandse 'Callboys' regisseren. Het productiehuis is nu op zoek naar een zender die de serie wil uitzenden. Welke acteurs in de Nederlandse versie de vier callboys zullen vertolken, is nog niet geweten.



Ook bij ons krijgen de avonturen van Jay Vleugels, Wesley Biets, Devon Macharis en Randy Paret een vervolg. Einde maart raakte bekend dat ten vroegste in het najaar van 2018 een tweede seizoen op het scherm komt.



En ook voor Hotel Römantiek, het Woestijnvis-programma waarin 60-plussers op zoek gaan naar een levenspartner tijdens een reis in Zwitserland, is er interesse vanuit het buitenland. In één land heeft een zender al getekend en twee andere landen staan op het punt om hetzelfde te doen, zegt Willem Stellamans van Woestijnvis aan De Standaard.