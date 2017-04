"Rosanna moest naar het ziekenhuis na wilde nacht met Alex op Temptation Island"

Bewerkt door: ep

5/04/17 - 08u39 Bron: TV Familie

Rosanna zal haar wilde nacht met verleider Alex niet gauw vergeten. © VIJF.

Het avontuurtje van verleider Alex en de blonde Rosanna is in het ziekenhuis geëindigd. Het meisje had zo veel pijn dat de productieploeg van Temptation Island haar die nacht nog naar de spoedafdeling heeft gebracht, dat meldt het blad TV Familie vandaag.

De Nederlandse bodybuilder Alex - die van Rosanna's vriend de bijnaam King Kong kreeg - maakte er geen geheim van dat Moeder Natuur hem niet slecht bedeeld had. En dat heeft Rosanna volgens TV Familie aan den lijve ondervonden. De crew van Temptation Island bracht de blondine naar het ziekenhuis na die wilde nacht, vertelt verleidster Saartje. "Ze bloedde na haar avontuurtje met Alex, de dag erna kon ze zelfs amper stappen. Zelf heeft Rosanna me verteld dat het er nogal ruig aan toe ging."



"Enorm gênant", zo omschrijft een anonieme bron het voorval aan het blad. "Alex is groot geschapen en door de alcohol had de hartstocht te overhand genomen, waardoor Rosanna na afloop dringend verzorging nodig had. Ze heeft afgezien." Ondanks dit voorval koos Rosanna er toch voor om met 'King Kong' op dreamdate te gaan, maar toen moest hij op de zetel slapen.



TV Familie contacteerde de productieploeg, Alex en Rosanna over de bewuste nacht die in het ziekenhuis eindigde, maar niemand wilde uitleg geven.



Meer over de nachtelijke escapade van Rosanna en Alex en de geruchten over het huwelijk van Jolien en Herbert kan je vandaag lezen in het nieuwe nummer van TV Familie.