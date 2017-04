In 'Peking Express' doen nu ook bekende gezichten mee en Dan Karaty bijt de spits af. "Mijn vrouw zei: je bent zot. Ze had gelijk"

ANNELIES ROEBBEN

4/04/17 - 05u00

'Peking Express' gaat volgend weekend opnieuw van start, na een stilte van negen jaar. De formule is bekend: liftend door Zuidoost-Azië racen met slechts 1 euro per dag. Maar dit jaar krijgen ze hulp van bekende gezichten. VTM-gezicht Dan Karaty (40) maakt als eerste zijn opwachting. "Het was nóg zwaarder dan ik had gedacht."

© Q2. Q2 heeft 'Peking Express' een tikje gepimpt en het spel heeft nu flink wat addertjes onder het gras. Waar het verliezende duo er vroeger gewoon uit lag, krijgen ze dit jaar op het eind van de aflevering de mysterieuze Zwarte Enveloppe onder de neus geschoven. Zit daar een rode kaart in, is het een exit. Met een groene kaart mogen ze tóch hun reis verderzetten - met een extra passagier, weliswaar. En dat is steeds een bekend gezicht. "In de eerste aflevering ben ik dat", aldus Dan Karaty, jurylid in onder andere 'Belgium's Got Talent'. "Toen ze me vroegen voor 'Peking Express' heb ik even naar adem gehapt en dan toch maar ja gezegd. Ik heb nochtans totaal geen ervaring met dit soort van dingen, laat staan dat ik ooit al zo basic gereisd heb. Maar ik dacht: dit is een kans om eens iets nieuws te doen, iets wat ik uit mezelf nóóit zou doen. Meestal zit ik rustig in de jurystoel, nu moest ik zelf in actie schieten. Toen mijn vrouw hoorde wat ik van plan was verklaarde ze me zot. (lacht) En ze had gelijk, het was nog een stuk zwaarder dan ik gedacht had. Maar ook heel erg leuk. Dus zou ik het opnieuw doen? Ja, zeker!" Lees ook Duik mee achter de schermen bij Peking Express

Ervaring? Nul © Q2. © Q2. Alle druk komt wel meteen op de bekende passagier terecht. Want die heeft het lot van het duo volledig in handen. De deelnemers zelf mogen namelijk niets meer doen. Liften, een slaapplaats regelen, proeven winnen... De celebs moeten er letterlijk alles aan doen om uitschakeling te voorkomen. "Dat bracht zo veel stress met zich mee", aldus Dan. "Ik had nul ervaring en plots moest ik voor alles zorgen. Ik had vooraf wel naar zo veel mogelijk oude afleveringen gekeken om tips te verzamelen. En ik heb ontelbare keren gebeld met de productie om raad te vragen, maar ze wilden me niks zeggen. 'Gewoon kalm blijven en go with the flow': dat was mijn enige advies. De kandidaten uit mijn team zeiden me dan wel dat ik erg kalm leek, maar inwendig ontplofte ik bijna. (lacht)"