Zo had u als kijker zelf 'de mol' kunnen ontmaskeren

'De Mol' heeft z'n laatste kaarten op tafel gegooid. En ja, er kwamen nog enkele opvallende onthullingen aan het licht. Zo zat Davey al vanaf de eerste aflevering op het juiste spoor. Bertrand was dan weer diegene die in de derde aflevering het rode scherm kreeg en dus eigenlijk naar huis moest. In zijn plaats diende Marzena op te hoepelen. En die prachtige pinguïn die Eline in een mum van tijd wist te boetseren? Daar had ze thuis uren op zitten oefenen, blijkt nu. Op het eind had Davey nog een prachtige geste in petto: hij gaf Annelies 1.250 euro om "met hare Jo" naar Zuid-Afrika te gaan én deed er nog eens 5.000 euro bovenop voor haar nobele schoolproject. Met de resterende 21.000 euro zal hij eerst alle medekandidaten stevig trakteren, de overschot dient voor een huisje of nieuwe zaak.

De eerste sabotage van 'de mol' gebeurde al in België: nog voor het vertrek wist Eline in de auto Davey ervan te overtuigen dat hij moest drukken. Dat de Oostkantons niet in West-Vlaanderen liggen, wist ze wel degelijk. En die episode in Kasteel de Goede Hoop -waar Davey uiteindelijk na veel gestuntel 'The Swallow of London' vond en Eline het goede antwoord claimde- bleek ook het betere mollenwerk.

Wat voor de saboteur de kroon op het werk moest worden, draaide echter uit op een grote teleurstelling. Bedoeling was om tijdens de duikproef de kleurcodes te verwisselen, maar de paniekaanval van Annelies deed bij Eline zelf de stoppen doorslaan.



Maar hoe had u zelf de identiteit van 'de mol' kunnen achterhalen?

* De vijfde mol zat in die eerste aflevering niet toevallig in de vijfde wagen.

* Eline was bovendien de allereerste die het woord 'mol' uitsprak.

* Met de letters die bij het scrabbelen in de linkerkolom verschenen, kon u slechts één naam van een kandidaat vormen. Jawel, Eline.

* Alle muziek die in de montage van de rugbyproef te horen was, kwam uit de films die de kandidaten moesten raden. Of toch bijna, want er waren vier uitzonderingen. Eén nummer kwam uit 'Brooklyn's Finest', met Ethan Hawke als corrupte politieagent. Ook 'The Corruptor', 'Pride and Glory' en 'The Departed' passeerden de revue, nog drie films met een politieagent in de hoofdrol dus. En dat was dan weer een duidelijke verwijzing naar het beroep van 'de mol'.

* In de loop van de reeks werd Eline meerdere keren in beeld gebracht met een klok. Dat werd de dag van de uitzending steeds aangekondigd door een tweet van Gilles De Coster. Elke keer kwam het uur waarop de tweet gezet werd exact overeen met het uur dat op de klok stond. Een letterlijke afspraak met 'de mol' dus.

* Hoewel Eline er niet in slaagde de QR-code te scannen, hebben veel speurders dat wel gedaan. Zij kwamen terecht op een pagina met daarop de code 60008, de code van het cijferslot van Eline. Maar dat nummer is ook het serienummer van een heel specifieke Lego-doos waarin een boef een alarm laat afgaan tijdens een inbraak in een museum. Eline zorgde ervoor dat exact hetzelfde scenario zich afspeelde tijdens de museumopdracht in Kaapstad. De code is ook duidelijk zichtbaar op alle politievoertuigen, alweer een verwijzing naar het beroep van Eline.

* De 'Eline is de mol' in het woordraadsel was een echte tip.

* De knie van Eline kraakte toen ze in de donkere kamer bij Robin het geld wilde wegnemen. In de volgende aflevering kon u dat als kijker ook nog twee keer horen.