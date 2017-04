Deze twee Blind Getrouwd-koppels vertellen openhartig over die eerste kus en meer...

BCL

3/04/17 - 23u11

Nicolas en Evelien zijn erg open over hun seksleven: wij zaten niet zomaar in bad. © photo news.

Voor twee van de vier Blind Getrouwd-koppels kende het programma geen romantisch einde, maar bij Nicolas en Evelien is het wel grote liefde. De klik was zelfs zo groot dat ze die eerste huwelijksnacht al meteen naakt in bed kropen. Ook bij Veerle en Nick spatten de vonken ervan af, de twee denken zelfs al aan kinderen.

De huwelijksnacht: die verliep al zonder kleren, samen in bed. «Onnozel gingen we daar niet over doen. We voelden ons zo op ons gemak, dat we daar niet over moesten nadenken.» En voor wie het zich nog steeds afvraagt: niet veel later werd daar een vervolg aan gebreid. «Elkaar op deze manier leren kennen is zo anders, zo intens. Als alles zo vertrouwd aanvoelt, is seks niet meer dan een logisch gevolg. Ja, al tíjdens het programma. We zitten niet zomaar samen in bad, hoor (lachen). Koppels die al een aantal jaar samen zijn, kennen elkaar nog lang niet zo goed als wij nu.»



Meteen na het programma verhuisde Nicolas van zijn appartement in Deurne naar het huis van Evelien. Huisje, tuintje, boompje, zeg maar. Kindje? «Evelien heeft een bijzonder sterke kinderwens, voor mij komt dat na onze relatie eerder op de tweede plaats», zegt Nicolas. «We wachten zeker geen vijf jaar meer om aan kinderen te beginnen, maar laat ons eerst nog wat koppel-zijn voor we ook ouders worden.» © Medialaan.

Over vijf jaar: huisje, hondje, kindje Veerle (35) & Nick (30)



Op de bel van hun appartement in Edegem hangt een blanco papiertje. En de ringen blijven tijdens de werkuren veilig op de kast in huis. Eindelijk, na vijf maanden, mogen ze een tafeltje voor twee reserveren op restaurant, op naam van Veerle en Nick. «Nu begint het pas echt.»



«Gooi me niet in dat water, hé», gilt Veerle, wanneer Nick haar tijdens de fotoshoot over de rand van het muurtje rond de kasteelvijver tilt. De twee lachen en kijken dolverliefd naar elkaar. En ook tijdens het interview laten ze elkaars hand niet los. Experiment meer dan geslaagd. «Ongelofelijk, hé», zegt Nick, nog steeds verbaasd dat net hij uitverkoren werd voor 'Blind Getrouwd'. «En dat ze uit 2.000 vrouwen Veerle er voor mij uitpikken!» «Zo raar allemaal, wat er nu gebeurt», vult Veerle aan. «Ik ben 35 en was op een punt in mijn leven gekomen waarop ik dacht: 'Gaat het nog wel allemaal gebeuren?' Ik wil heel graag kinderen, maar het was er nog niet van gekomen. Net op het moment dat ik mij erbij aan het neerleggen was, gebeurt zoiets speciaals.»