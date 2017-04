Het moment van de waarheid in Blind Getrouwd: welke koppels hebben het overleefd?

© Medialaan.

video Vanavond was hét moment suprême voor de kijkers die het lief en leed van de Blind Getrouwd-koppels op de voet volgden. Na een blind huwelijk, een huwelijksreis en enkele weken samenwonen keerden ze terug naar de plaats waar het allemaal begon: de trouwzaal waar ze 'ja' zeiden. Dé grote vraag werd beantwoord: blijven ze getrouwd? Of vragen ze de scheiding aan?

Het hele proces was een fikse aanpassing, maar Veerle heeft het gevoel dat het allemaal steeds beter lukt. En daar is Nick het duidelijk helemaal mee eens. Op de vraag of hij met haar verder wil, antwoordt hij 'volmondig ja'. "Op basis van wat we allemaal hebben meegemaakt de laatste weken, zeg ik op dit moment: ja, ik wil met haar verder", klinkt het romantisch. En ook de reactie van een emotionele Veerle is alles waar Vlaanderen op had kunnen hopen. "Je hebt zoveel gedaan voor mij, je hebt je opengesteld, me vertrouwen gegeven... Ik ga ook ja zeggen." Ze bezegelen het met een kus, en daarmee is het eerste Blind Getrouwd-koppel een feit.

Drie maanden later is de liefde nog altijd even groot. "Ik ben met mijn gat in de boter gevallen", aldus een verliefde Veerle. De twee zijn intussen op zoek naar een stekje van hun twee om zich te settelen, en dromen luidop van een kindje (of vijf, als we Nick mogen geloven). "Binnen een jaar of twee." Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Evelien en Nicolas Bij Nicolas zit de schrik er op voorhand duidelijk goed in. De vorige weken werd duidelijk dat Evelien toch iets meer twijfels had bij hun relatie dan hij. Ze laat echter niet in haar kaarten kijken, ook al vist hij naar wat hints. Maar zijn flauwe opmerking de ochtend erop 'dat hij misschien zot gaat doen en toch maar nee gaat zeggen', wordt onthaald met een kregelige 'dan geef ik u een mot in uw gezicht'. Dat voorspelt alleen maar goede dingen, zeker als Evelien zich zijn eeuwige geknuffel helemaal laat welgevallen.

Dat het bij Nicolas allemaal heel goed meeviel, zal niemand verbazen. Ook al vindt hij het ergens wel jammer dat hij Evelien niet op de 'normale' manier leerde kennen, is zijn antwoord heel voorspelbaar. In tranen geeft hij haar opnieuw zijn jawoord. "Ik heb nooit getwijfeld dat jij voor mij de juiste bent. Uiteraard wil ik met jou getrouwd blijven. Voor de rest van mijn leven liefst." Een prachtige verklaring die Evelien ook helemaal over de streep strekt. "Ik heb van in het begin je warmte en steun gevoeld. Je bent mijn steun en toeverlaat", klinkt het eveneens met bibberende stem. "Bleiters zijn we", vat Nicolas het samen.

Intussen is Nicolas helemaal ingeburgerd in Vlierzele, waar hij ingetrokken is bij Evelien. "We doen dat goed hier met ons huishouden", vertelt ze. Nicolas, die nog steeds even knuffelachtig is, kan zich een leven zonder haar niet meer voorstellen. Hij heeft het over 'houden van'. "Vroeger kwam er na verliefdheid twijfel, maar nu is dat helemaal anders." En Evelien, die volgt wel. "Ik heb toch gezegd dat ik altijd wat achter kom?"

Tine en Ben Bij Tine en Ben klinken er diepe zuchten aan de ontbijttafel. "Dit is toch wel efkes de belangrijkste dag in mijn leven", verklaart Tine. Dat ze 'op de laatste dag toch naar de bakker is geweest', voorspelt weinig goeds. En ook de uitspraak van Ben 'dat hij blij zal zijn als de druk weg is', geeft ons weinig hoop.

De twee zijn duidelijk bloednerveus en emotioneel als ze de trouwzaal instappen. Maar als de relatie-expert hen vraagt hoe ze terugkijken op het experiment, antwoorden ze meteen 'positief'. "Wat we allemaal hebben meegemaakt, het maakt ons meer dan beste vrienden."



Maar toch niet veel meer dan dat, want de twee hebben samen beslist om niet getrouwd te blijven. "Het was niet gemakkelijk, maar het voelt wel juist aan", aldus Ben. Tine is het daarmee eens: "Op papier zijn wij een perfect koppel, maar we voelen het nog altijd niet." Spijt van het experiment hebben ze echter totaal niet, ondanks de tranen achteraf. "Ik geloof erin dat je mensen op een wetenschappelijke manier bij elkaar kan brengen", aldus Ben. "Bij ons was het gewoon net niet."

Drie maanden later komt Ben nog eens ontbijten. "Het was niet de beste uitkomst, maar wel een goede uitkomst", vertelt hij. "We hebben nog veel contact via berichtjes en zo, bijna dagelijks." Ze hebben ook samen de afleveringen bekeken. "De week na onze split heb ik het heel moeilijk gehad en gevreesd dat het volledig gedaan ging zijn met onze vriendschap. Maar dat is absoluut niet zo."



"Ik durfde drie weken niet buitenkomen", zegt Tine. Lees hun reactie in een interview in onze Pluszone, exclusief voor abonnees.

Sally en Matthias Aan het begin van de aflevering zijn Sally en Matthias er nog niet helemaal over uit. "Ik zie perfect waarom ze jou voor mij gekozen hebben", geeft Sally toe. Maar de echte verliefdheid en seksuele aantrekkingskracht, die is nog steeds zoek. "Ik ben nog steeds niet helemaal ondersteboven. En er zijn waarschijnlijk heel veel huwelijken die het zonder doen, maar dat ben ik niet."



© Medialaan.

Ze hebben het moeilijk gehad, vertellen ze aan hun expert. "Het was een rollercoaster met up en downs. Soms voelde het allemaal perfect, en dan werd je weer met je voeten op de grond gezet." De ups kregen echter wel de bovenhand, want de twee willen toch samen verder. Met een kleine nuance: "Er is geen absolute zekerheid dat we samen gaan blijven", aldus Sally. "Maar we willen er zeker aan blijven werken." Ook Matthias heeft genoeg potentieel gezien. "Ik wil zien hoe het verder evolueert."