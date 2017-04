Rosanna van 'Temptation Island' binnenkort in Playboy?

SVM

2/04/17 - 18u40

Op Temptation Island hield Rosanna een stevige kater over aan haar flirt met spierbundel Alex. Maar de smaak van het verleiden, die heeft ze nog steeds te pakken. Op haar Facebookprofiel plaatst de Nederlandse geregeld een sexy plaatje en binnenkort zal ze zelfs in Playboy te bewonderen zijn.



Haar fans deed ze alvast onderstaand voorsmaakje cadeau. En het bijschrift -"Shooting day Playboy- laat niets aan de verbeelding over. Of moeten we toch onraad ruiken omdat ze het bericht net op 1 april plaatste? De toekomst zal het snel genoeg uitwijzen...