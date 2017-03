April = topmaand op Netflix: 13 films en series die binnenkort verschijnen

© rv.

Eigenlijk is elke maand een topmaand op Netflix, maar in april doen ze er nog een stevige schep bovenop. Met wat onze favoriete streamingdienst deze maand te bieden heeft, ben je echt honderden uren zoet. Dit zijn 13 films en series die volgende maand op Netflix verschijnen.

1. Better Call Saul Deze spin-off en prequel van 'Breaking Bad' was aanvankelijk een doekje om de bloedende harten van alle Walter White-fans te stelpen, maar ondertussen staat de serie helemaal op zichzelf. 'Better Call Saul' volgt de louche advocaat Saul Goodman, die toen nog Jimmy McGill heette. De reeks is iets trager en steunt wat minder op het plot dan Breaking Bad, maar de personages zijn van de beste wat televisie tegenwoordig te bieden heeft. Andere Breaking Bad-personages als Tuco Salamanca en Mike Ehrmantraut zagen we in de vorige seizoenen al, maar in dit nieuwe seizoen verwelkomen we niemand minder dan... Gus Fring!



Seizoen 3 van 'Better Call Saul', vanaf 11 april elke dinsdag op Netflix.

2. Girlboss De verwachtingen rond deze nieuwe comedyserie zijn hooggespannen. En vooral fashionista's voegen 'Girlboss' best al aan hun verlanglijstje toe. De reeks is gebaseerd op waargebeurde feiten en volgt de jonge zakenvrouw Sophia Amoruso, die als twintiger de modewebsite Nasty Gal opricht. De echte Amoruso schreef al een boek over haar avonturen, maar nu produceert ze ook haar eigen serie. Daarvoor kreeg ze hulp van de enige echte Charlize Theron, nog zo een girlboss.



'Girlboss', vanaf 21 april op Netflix

3. The Get Down Regisseur Baz Luhrmann, bekend van onder meer 'Moulin Rouge' en 'The Great Gatsby', brengt in 'The Get Down' de opkomst van de hiphop in beeld. Hij riep daarbij de hulp in van Grandmaster Flash, die aan de wieg stond van het genre. In het New York van 1977 jagen zes talentvolle jongeren uit de Bronx hun dromen na. Na zes afleveringen, zat het eerste deel van seizoen 1 er al op, maar in april wordt het geduld van de fans beloond met nog eens zes afleveringen.



'The Get Down', deel 2, vanaf 7 april op Netflix.

4. Dear White People Er werd nog geen seconde van deze film uitgezonden, en toch werd er al meer over geschreven dan veel films die al jaren uit zijn. De trailer was genoeg om een wereldwijde storm te veroorzaken, want 'Dear White People' zou racisme tegenover blanken promoten. De film volgt een groep zwarte studenten die met een radioprogramma vertellen over het racisme waarmee ze op hun unief te maken krijgen. 'Dear White People' was satirisch bedoeld, maar zo kwam dat dus niet bij iedereen over. Oordeelt u binnenkort gewoon zelf.



'Dear White People', vanaf 28 april op Netflix.

5. Fargo 'Fargo' is een van de beste films uit de jaren '90 maar ook een van de beste series uit de jaren '10. De eerste twee seizoenen waren werkelijk om duimen en vingers van af te likken. Billy Bob Thornton en Martin Freeman speelden de pannen van het dak in het eerste seizoen en Kirsten Dunst in het tweede. In dit nieuwe seizoen is het de beurt aan Ewan McGregor, die een dubbelrol speelt. Opnieuw nemen de Coen brothers de rol van executive producers op zich, dus dat kan gewoon niet misgaan. Met stip aangekruist bij ons!



'Fargo', seizoen 3, vanaf 20 april elke donderdag op Netflix.

6. Louis C.K. 2017 Louis C.K. mag zich gerust een van de grappigste mensen ter wereld noemen. Hij verkoopt wereldwijd zalen uit als stand-up comedian en heeft met 'Louie' zijn eigen komische serie, die je trouwens echt eens moet uitchecken als je tijd hebt, hilarisch! Nu zijn nieuwste stand-up tour erop zit, biedt Netflix vanaf volgende maand de integrale show aan. Zet je schrap, want de grappen van Louis C.K. zijn van het allerhoogste niveau.



'Louis C.K. 2017, vanaf 4 april op Netflix.

7. Pretty Little Liars Tienermeisjes kijken al maanden reikhalzend uit naar de nieuwe afleveringen van 'Pretty Little Liars. De reeks volgt het verhaal van vriendinnen uit het fictieve stadje Rosewood. Wanneer een van hen plots verdwijnt, krijgen de meisjes mysterieuze berichten van een zekere 'A'. Mysterie is opnieuw de rode draad in het zevende en laatste seizoen, waarin alle losse eindjes aan elkaar worden geknoopt.



'Pretty Little Liars', seizoen 7B, vanaf 24 april op Netflix.

8. Platoon Toen Charlie Sheen nog de next big thing in Hollywood was, speelde hij in 'Platoon', een oorlogsfilm die zijn voet kan zetten naast films als 'Full Metal Jacket', 'Saving Private Ryan' en 'Apocalypse Now'. 'Platoon' is ongetwijfeld het beste werk van Oliver Stone, die met toppers als 'Natural Born Killers' en 'Wall Street' van geen kleintje vervaard is. Er zijn maar weinig films die de waanzin van de Vietnamoorlog zo pakkend in beeld brengen.



Platoon, vanaf 1 april op Netflix, en dat is geen grap.

9. Swiss Army Man Daniel Radcliffe, beter bekend als Harry Potter, zou zich enkel kunnen toespitsen op dik betaalde rollen in blockbusters, maar hij is vooral te zien in onafhankelijke, ietwat bizarre films met een beperkt budget. In horrorfilm 'Horns' speelde hij al een man die plots hoorns op zijn voorhoofd krijgt, en toch was dat niet zijn meest bizarre rol ooit. Die rol is weggelegd voor 'Swiss Army Man', waar Radcliffe een winden latend lijk speelt dat gebruikt wordt als jetski (u leest het goed, en als u ons niet gelooft, check de trailer). Te bizar voor u? Wedden van niet?



'Swiss Army Man', nu te zien op Netflix.

10. Small Crimes Netflix pikte dit pareltje op op het Sundance Film Festival. Nikolaj Coster-Waldau (Jaime 'The Kingslayer' Lannister uit 'Game of Thrones') speelt een man die er net een gevangenisstraf van zes jaar heeft opzitten. De chaos die hij destijds heeft achtergelaten, ligt er nog altijd onaangeroerd bij. Hij krijgt af te rekenen met oude vijanden. 'Small Crimes' is een mooie, rauwe neo-noir film die zich op geen enkel inhoudt.



'Small Crimes', vanaf 28 april op Netflix.

11. Win It All Jake Johnson (Nick uit 'New Girl') schreef en produceerde deze film, die exclusief bij Netflix verschijnt. Johnson neemt ook de hoofdrol voor zijn rekening: Eddie Garrett, een man met een zwaar gokprobleem. Een kennis die de gevangenis in moet, vraagt Eddie een tas te bewaren. Maar wanneer Eddie 50.000 dollar in de tas vindt, besluit hij ermee te gaan gokken. Uiteraard verliest hij alles, maar wanneer de rechtmatige eigenaar van het geld vroeger wordt vrijgelaten, gaan de poppen aan het dansen.



'Win It All', vanaf 7 april op Netflix.

12. Sandy Wexler Dat Adam Sandler een goede relatie met Netflix heeft, bewijzen de talloze films die hij al exclusief voor de streamingdienst maakte. Ze werden niet allemaal goed ontvangen, maar aangezien hij een nieuw contract heeft getekend voor nog eens vier films, worden ze blijkbaar wel massaal bekeken. In 'Sandy Wexler' speelt Sandler de titelrol naast Jennifer Hudson en Kevin James. De film volgt een muziekmanager die het onderste uit de kan haalt om zijn excentrieke klanten beroemd te maken.



'Sandy Wexler', vanaf 14 april op Netflix.

13. Sand Castle Een Netflix Original over de Amerikaanse troepen die in 2003 Irak binnenvielen. Nicholas Hoult ('About a Boy', 'Mad Max: Fury Road) speelt een militair een kapot watersysteem moet repareren in het gevaarlijke dorpje Baqubah. Captain Syverson, gespeeld door Henry Cavill ('Superman') leidt de operatie in goede banen.



'Sand Castle', vanaf 21 april op Netflix.