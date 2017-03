Na verleider Alex wint ook Dylan een fitnesstitel

Door: TK en VDWT

De verleiders van Temptation doen het niet alleen goed bij de vrouwelijke helft van de koppels, ze zijn ook erg populair in het fitnesswereldje. Verleider Alex wist al een eerste prijs binnen te halen op zijn eerste wedstrijd, en nu won ook verleider Dylan uit Kaggevinne (Diest) een medaille.

Dylan Aerts (25) is intussen een veel gevraagde celebrity, en hij timmert aan een loopbaan als fitnessmodel. In het Luxemburgse Münsbach ging Dylan vorige week met de eerste prijs aan de haal op Sigi's New Face Classic Contest. Hij won in de categorie 'Men's Physique 3'. In die categorie doen geen echte bodybuilders mee (waarbij het gaat om maximale spierontwikkeling), maar gaat het om "een afgetrainde, knappe beachboy-look die je meteen op de cover van een fitnessmagazine kan plaatsen". In Dylans categorie moest iedereen groter zijn dan 180 cm.

De afgetrainde verschijning van Dylan op Temptation legt hem geen windeieren. Veel mensen contacteren hem om raad op fitnessvlak. "Ik gaf eerder al adviezen aan mensen die reageerden op mijn foto's. Dankzij Temptation Island zit ik in een flow die kansen schept."



Zijn baan als leerkracht LO bij Sportwerk Vlaanderen heeft hij opgegeven om zich helemaal toe te leggen op persoonlijke begeleiding. Dat doet hij bij fitnessclub Fit2Function, maar hij lanceert heel binnenkort ook een online coachingsite. "Ik stuur geïnteresseerden een formulier waarop ze gegevens invullen over hun sportachtergrond, eetgewoonten, fysieke toestand en wat ze willen bereiken met de training. Op basis daarvan stel ik een trainingsschema en een dieet samen. Via live chatsessies bespreek ik met de klant het verloop. Eventueel nodig ik de klant uit bij Fit2Function in Diest of ga ik bij hem of haar thuis. Er moet wel een sterke motivatie zijn om resultaat te boeken. Wie dit alleen maar doet om mij eens te ontmoeten is eraan voor de moeite", vertelde Dylan eerder al in Het Laatste Nieuws.