Polygoonjournaal herleeft eenmalig

bewerkt door: mvdb

31/03/17 - 00u13 Bron: ANP

Een cameraploeg van Polygoon, foto van rond 1950. © anp.

video De legendarische Nederlandse Polygoonjournaals herleven binnenkort eenmalig. Seniorenzender Omroep Max, die ook bij ons te ontvangen is, laat op Tweede Paasdag in een speciale uitzending van Hallo Nederland die dag reportages in de typische Polygoonstijl te zien.

Het Polygoonjournaal was vijftig jaar lang in de Nederlandse bioscopen te zien. Elke week werd er een nieuw journaal gemaakt, dat voorafgaand aan de hoofdfilm vertoond werd. In 1987, dertig jaar geleden, werd het laatste journaal gemaakt.



De reportages zullen worden gemaakt door drie voormalige cameramannen van het bioscoopjournaal. Zelfs het typerende geluid van Polygoon zal te horen zijn. Robert Bloemendal voorziet de beelden van commentaar, waarbij hij de keurige stijl en stem van 'mister Polygoon', zijn vader Philip Bloemendal, zo goed mogelijk gaat nabootsen. Nieuwslezer Bloemendal overleed in 1999.



Naast de nieuwe reportages zullen in de Hallo Nederland-special films uit het Polygoon-archief te zien zijn en wordt er teruggeblikt achter de schermen van het journaal. Honkbalwedstrijd Nederland Belgie Polygoon Journaal Bewerkt filmpje van het Polygoon Journaal