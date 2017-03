Ex-Power Ranger krijgt 6 jaar cel voor dodelijke zwaardaanval

Bewerkt door: mvdb

30/03/17 - 22u40 Bron: ANP/BuzzE

Ricardo Medina Jr. © rv.

Ricardo Medina Jr. is vandaag veroordeeld tot een celstraf van zes jaar voor het doden van zijn huisgenoot.De 38-jarige Medina kreeg de maximale straf opgelegd, meldt TMZ. Twee weken geleden bekende hij al schuld. Hij doodde op 31 januari 2015 zijn huisgenoot Josh Sutter toen de twee ruzie kregen over een vrouw.

De ex-Power Ranger greep naar zijn zwaard en stak Sutter meermaals in zijn buik. Medina belde vervolgens zelf de hulpdiensten en bleef op de plaats delict tot de politie arriveerde. De acteur werd na het incident gearresteerd, maar beweerde dat het ging om zelfverdediging. Hij werd vervolgens weer vrijgelaten maar op 26 januari 2016 opnieuw gearresteerd na onderzoek van de recherche.



De officier van justitie legde hem moord met voorbedachten rade ten laste maar met de bekentenis van Medina is de aanklacht aangepast in doodslag.



Medina speelde tien jaar lang de rol van rode Power Ranger, aanvankelijk in de tv-serie Power Rangers Wild Force. In de serie Power Rangers Samurai seizoen 2011-2012 speelde hij de rol van Deker. De acteur was ook te zien in ER en CSI: Miami.