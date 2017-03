"Ik voel me een klootzak": Jolien kleurt opnieuw buiten de lijntjes, Parastoo lokt Niels in de val

Sven Van Malderen

29/03/17 - 22u27

© Vijf.

Apotheose op Temptation Island! De dreamdates konden de wilde nacht op het vrouwenresort niet meer overtreffen, maar toch kwamen er nog twee verrassende wendingen uit de bus. Niels brak alsnog door in de cinemazaal te foefelen met Parastoo, de uiterlijk brave Jolien hield het niet bij kussen alleen toen ze midden in de nacht met Karim "een filmpje ging bekijken". Voor de rest niets nieuws onder de zon: Lize en Jefferson hadden elkaar al langer verticaal geklasseerd. En Lisa, die bleef ook in de tiende aflevering haar 'sneaky' zelve. Volgende week volgt het echte vuurwerk, met de confrontatie aan het kampvuur. Niels gaat door het lint als hij hoort dat zijn Rosanna seks gehad heeft met Alex, Jolien eindigt in tranen nadat Herbert toegaf dat hij gevreeën heeft met Saartje.

"We waren allemaal een beetje dronken", biechtte Rosanna op haar beurt op. "Het is niet bij kussen gebleven en daar heb ik heel veel spijt van. Voor de dreamdate kies ik Alex omdat ik aan Niels wil bewijzen dat ik me ook gewoon kan gedragen." In beide gevallen toch een beetje te laat, lijkt ons... null null

Tweede opmerkelijke vaststelling: op de hopeloos verliefde Jefferson na lijkt Cupido vooral raak geschoten te hebben bij de verleidsters. Pommeline barstte zelfs in tranen uit toen een orkestje een serenade kwam spelen. Meer dan ooit besefte ze dat het wel eens haar laatste avond met Merijn zou kunnen zijn. "Ik heb het lastig, want hij is iemand waar ik mijn leven mee zou kunnen delen. Ik probeer mijn gevoelens te onderdrukken, maar soms gaat dat gewoon niet. Ik begin zwak te worden." null null

Ook Saartje sprak openlijk over de emotionele rollercoaster die haar in de ban houdt. "Ik ben nu drie jaar vrijgezel. Ik heb wel iets met jongens gehad, maar dit effect heb ik nooit gevoeld. Is het verliefdheid of komt het omdat we zo close zijn? Dat zal ik pas weten als ik niet meer bij hem ben. Maar het gevoel is er en ik kan zeker zeggen dat ik hem graag zie." Als ze diep in zijn ogen durft kijken, is ze in ieder geval helemaal verloren.



null null

Niels zorgde voor de verrassing van de dag door in extremis toch zijn grootste 'temptation' Parastoo mee te nemen op dreamdate. En zowaar, ook zij biechtte voor de camera op dat dit voor haar méér is dan alleen maar een spelletje. "Hij is zo emotioneel en dat vind ik aantrekkelijk aan hem. Het is toch vreemd dat ik met hem kan lachen alsof ik hem al jaren ken? Ik weet dat hij hier met een doel is, maar ik ben ook maar een mens. Ik kan niet altijd alles onderdrukken." null null

Te vrezen valt dat Niels intussen wel spijt heeft van zijn keuze: Parastoo kussen en betasten terwijl er ogenschijnlijk geen camera in de buurt was? Moet kunnen, dacht hij. Alleen werd alle actie wel netjes gefilmd en confronteerde zij hem nadien met zijn achterbaks gedrag. "Als de camera er niet bij is, zeg je heel andere dingen tegen mij. En dat terwijl ik de hele tijd mijn emoties probeer te onderdrukken, snap je hoe dat voelt? Wil je iets doen? Doe het. Wil je niets doen? Raak me dan niet aan en ga lekker in de badkamer slapen." null null

Beetje sneaky van hem dus, en zo komen we automatisch bij Lisa terecht. Ook nu weer liet ze haar gespleten persoonlijkheid zien: zedig voor de camera, zelfs die onschuldige arm van Giuseppe wimpelde ze af. null null

Zonder pottenkijkers in de buurt klonk het echter iets uitdagender. "Je bent echt heel lief. Weet je wat ik denk? Gewoon lekker knuffelen vanavond. Want weet je, het komt wel op tv. En dat blijft je de hele tijd achtervolgen." Giuseppe had de boodschap begrepen: dat werd op de grond slapen vanavond. null null

Intussen bij Lize... null null

En bij 'Jeffie'... null null

Het slotakkoord is voor Jolien: hoewel zij vooraf plechtig beloofde dat er niets meer zou gebeuren tussen haar en Karim trapte ze toch opnieuw in de val. Naast het onvermijdelijke gekus vielen er zelfs kreuntjes te horen. "Ik weet niet waar ik mee bezig ben. Ik voel me een klootzak", fluisterde Karim. null null