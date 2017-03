Dit is de reisroute van de drie molfinalisten en zoveel kost die

© VIER.

Het zit erop: Eline is de mol. Zij mocht dus sowieso de volledige rit uitdoen van Kaapstad naar Pilanesberg. Net als finalisten Davey en Annelies, en natuurlijk ook de crew met aan het hoofd presentator Gilles De Coster. Een prachtige reis, dat konden we allemaal zien op televisie. En de interesse voor Zuid-Afrika is meteen gewekt bij kijkend Vlaanderen. Maar wat mag dat kosten?