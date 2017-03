"Merijn belazert de boel om geen alimentatie te moeten betalen"

TK

Temptation Island De geruchten doen al sinds vorige week de ronde, maar Dag Allemaal weet het nu wel zeker. Merijn, de man die op Temptation hete zwembadscènes met Pommeline had, is al bijna vijf jaar vader. Al heeft hij geen contact met moeder en kind, en doet er zelfs alles aan om zo weinig mogelijk alimentatie te betalen, klinkt het in het weekblad.

Op Temptation is er momenteel heel wat drama, nu zowat iedereen al over de schreef is gegaan. Maar ook daarbuiten lopen de gemoederen hoog op. Verschillende deelnemers liggen in ruzie en halen op sociale media naar elkaar uit. Zo ook Natasja, die Merijn even op zijn plaats wilde zetten: "Je kan je beter zorgen maken om alles in je eigen leven goed op een rijtje te hebben, en je weet donders goed wat ik bedoel", klonk het op Facebook. Gevolgd door een baby-emoticon.



Of ze echt wat meer wist, is niet helemaal duidelijk. Wél staat vast dat in de comments op haar post ineens iemand meldde dat Merijn al bijna 5 jaar vader is van een meisje. Ondanks het feit dat Temptation alleen kinderloze koppels toelaat, omdat de makers geen gezinnen willen opbreken. Maar een gezin kan je Merijns situatie nauwelijks noemen, meldt een vriendin van de mama nu in Dag Allemaal. "Hij is zelfs erkend als vader, maar een vader zou ik hem niet noemen. Binnenkort wordt dat kind vijf, maar Merijn kijkt er niet naar om. Zelfs bij de bevalling was hij niet aanwezig. Eén keer heeft hij z'n dochter gezien, toen het meisje al een halfjaar oud was.