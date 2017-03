Jeroen Meus kookt in een bordeel: "Met mijn chocomousse trok ik hen over de streep"

Door: Marc Coenegracht / TK

28/03/17 - 06u54 Bron: Het Laatste Nieuws

© VRT.

Hij leert Vlaanderen elke avond heerlijke gerechten koken, maar tussendoor trok JeroenMeus Kuifje-gewijs de wereld rond voor 'Goed Volk'. Vanavond start op Eén de tweede - en laatste - reeks. De tv-kok stapt in de eerste aflevering binnen in een Amerikaans bordeel. "Met mijn chocomousse trok ik die meisjes over de streep om hun verhaal te doen."

We spreken Jeroen Meus tijdens een avontuurlijke autotocht, waarbij hij achtereenvolgens in Mechelen, Antwerpen, Gent en Brussel moet zijn. En dat terwijl half Vlaanderen ongeduldig in lange files staat te wachten. "Het maakt allemaal niet uit, ik zit toch op een wolk", lacht hij. "Ik ben ongelooflijk fier op de tweede reeks van 'Goed Volk'. In de eerste aflevering ga ik langs bij Bella's, een bordeel in Nevada. Het is de enige Amerikaanse staat waar prostitutie gelegaliseerd is. Bella's is één van twee bordelen in het kleine dorp Wells. Bezoekers die er parkeren, ontdekken op een groot bord voor het huis een lichtreclame met de slogan 'What swells in Wells, stays in Wells'. Goed gevonden, toch? Eigenlijk zijn we na seizoen één nooit gestopt. Ik ben dus al vijf jaar aan het werk voor 'Goed Volk'. Dat zit helemaal onder mijn huid. Door het grote aantal afleveringen dat ik van 'Dagelijkse Kost' maak, krijg ik de rest uiteraard moeilijk verwerkt. Het is altijd weer voorsprong nemen bij de ene reeks om dan de andere te doen. Maar het blijft boeiend en plezant."

Goedkoopste diamant

"Hoe het was om in zo'n bordeel via de achterdeur binnen te stappen? Raar en onwennig", weet Jeroen. "De rode draad door 'Goed Volk' is dat ik mij - via mijn kookkunsten - een weg baan in de leefwereld van de mensen die ik bezoek. Dat heb ik in Nevada héél goed kunnen gebruiken. De meisjes in het bordeel waren allesbehalve happig om ons te ontvangen. Ook al omdat ze niet verwittigd waren van mijn komst. Ik had enkel toestemming van 'de madam'. Ik heb dan maar zelf het businessmodel van een prostituee toegepast. En eerst zelf iets gegeven voor ik iets kon krijgen. Ik ben 's middags en 's avonds gewoon vollebak voor die groep beginnen te koken - om zo hun vertrouwen te winnen. Met succes. Per maaltijd werden ze, euh, loslippiger. En kon ik vragen stellen die niet evident waren. Met chocomousse heb ik hen helemaal over de streep getrokken. Tuurlijk, dat is de goedkoopste diamant voor een vrouw. Fantastisch, toch? Het feit dat ik geen journalist ben of moet zijn, speelt ook erg mee. Ik was patatten aan het schillen terwijl één van de meisjes haar pakkende verhaal begon te vertellen. Dat eten is en blijft een perfect afleidingsmanoeuvre."



Zware rugzak

"Stel je voor de rest vooral niet te veel voor van zo'n bordeel. In de achterkamer blijft weinig over van het pluche, de glitter en de glamour van de voorkant. Als de bel gaat, moeten al die meisjes op een rij gaan staan en wordt één van hen door de klant uitgekozen. De rest mag dan weer rustig hun spaghetti gaan opeten. En precies dat interesseerde me. Ik weet dat er altijd een achterdeschermen-verhaal bestaat. Ik heb zelf een restaurant gehad en heb altijd achter de schermen gewerkt. Een restaurant heeft dat, een hotel en een apotheek ook. En dus ook een hoerenkot. In Nevada wilde ik vooral nagaan tot waar het decor het decor is, en vanaf waar het échte verhaal begint. Die tegenstelling was best confronterend. Al die meisjes sleuren een zware rugzak mee. Eentje was uitgehuwelijkt en door haar ouders in de prostitutie gedwongen, anderen hebben een alcohol-, drugs- of crimineel verleden. Je belandt daar niet zomaar. Ik was daarop voorbereid, maar de confrontatie blijft. Ik ben vooral geschrokken van de banaliteit van die job. Van glitter, glamour en opwindende situaties valt daar niks te zien. Die meisjes zitten gewoon te wachten op een volgende klus, punt uit. Ze moeten ook hun was doen of koken en zo.""Na deze reeks trekken we de stekker uit 'Goed Volk'. Na vijf jaar is het tijd voor iets anders. Regisseur Kat Steppe, mijn vaste partner in crime, wil wat anders doen. Ik ook. Voorlopig broed ik op niks, maar ik weet dat ik in de toekomst naast 'Dagelijke Kost' nog dingen ga doen. Maar ik weet ook dat ik maar een beperkt aantal speelkaartenheb. Daarvan heb ik er al een paar op tafel gelegd. Ik moet dus voorzichtig zijn in het spel."