The sky is écht the limit voor Willy Naessens, die dorp wil ontruimen voor airshow

THOMAS VANDEWALLE

28/03/17 - 05u00

© Ronny De Coster.

Zelfs 'the sky' is niet 'the limit' voor Willy Naessens. In september wil hij uitpakken met een airshow. Niet boven een vliegveld, maar wel boven zijn stoeterij in Elsegem. "Alles voor de publiciteit", knipoogt hij.

Willy Naessens (78) organiseert al een paar jaar op rij het Belgisch kampioenschap mennen op zijn stoeterij in het Oost-Vlaamse Elsegem, een deelgemeente van Wortegem-Petegem. Omdat de paardensport niet zo'n breed publiek aantrekt, zorgt hij ook telkens voor randanimatie. Dat ging de voorbije jaren van stierenspelen tot een optreden van K3. Dit jaar ziet hij het nog grootser. "Het is voor het eerst dat een airshow in Vlaanderen niet boven een vliegveld, maar gewoon boven een dorp zal georganiseerd worden", glundert Naessens.



Goodwill

Hij rekent wel op de goodwill van de bewoners. "Over een zone van een kilometer lang en 800 meter breed, zal aan de mensen gevraagd worden om hun woning gedurende anderhalf uur te verlaten. De landbouwers zullen ook niet op hun land kunnen werken. Allemaal worden ze uitgenodigd op onze festiviteiten, waar we ze uiteraard in de watten gaan leggen. Als er zijn die niet willen, dan zitten we natuurlijk wel met een probleem. Maar daar ga ik niet van uit. Het gaat in totaal om slechts een 35-tal woningen. Ik kan me niet inbeelden dat iemand er tegen zal zijn."



