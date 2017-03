Hoe onze favoriete Mol ook daadwerkelijk de Mol was

Mark Coenegracht

27/03/17 - 21u50

© belga.

video Eline Michiels, geboren op 24 april 1992, wonende in Overmere, politie-inspecteur bij de politie in Brussel, vrijgezel en erg sportief, is de Mol. Davey Van Rode, de 28 jarige student houtbewerking maar gepokt en gemazeld in marketing, is de winnaar. Hij wist het meeste over de saboteur van het tv-spelletje en zat haar, zo blijkt nu, al van bij de start op de hielen. De 58-jarige lerares Annelies Cooymans had nog sneller in de smiezen dat Eline de boel wilde belazeren. Alleen liet haar geheugen haar tijdens de finale een beetje in de steek. En weg waren de 27.250 euro die richting Davey gingen.

Dat Eline Michiels de Mol is, is geen verrassing. Al op 6 februari, de dag dat VIER 'De Mol' lanceerde, hadden ook wij haar al in het vizier. 'Eline Michiels (24) is onze favoriete Mol', schreven we toen. Ze was samen met Davey Van Rode (28) van meet af aan 'verdacht'.

© VIER. © VIER. In de eerste aflevering was ze de traagste afklopper en molde ze voor 5.000 euro, door als zesde kandidaat in het vliegtig te stappen. Zo viel ze niet op, want enkel de vijf eersten waren zeker van hun ticket Zuid-Afrika. In het quizje met lerares Annelies gaf ze een dermate dom antwoord op een vraag dat de sluwe lerares meteen moet begrepen hebben dat ze haar focus op de politie-inspecteur moest zetten. Met succes.



Dat domme antwoord was een godsgeschenk voor Annelies, die ook al goed had gelet op de lichaamstaal van Eline. Indien 'de Mol' slimmer was geweest tijdens dat quizje en bijvoorbeeld Luxemburg had aangeduid als de provincie waartoe de Oostkantons behoren, dan had 'De Mol' mogelijk een compleet andere uitslag gekend. "Er zijn nu eenmaal momenten dat het gemakkelijker is om te mollen en dan weer ogenblikken dat het minder evident is. Dat slippertje over de Oostkantons was een minder gelukkig momentje, maar ik heb er ginds nooit spijt van gehad", geeft Eline grif toe.



Lees verder onder de video:

"Geen seconde getwijfeld" © VIER. Eline Michiels kan opgelucht ademhalen, het avontuur als 'De Mol' is voorbij. © VIER. Eline Michiels doorliep de normale selectieprocedure en werd pas later door productiehuis Woestijnvis aangesproken om de saboterende kandidate te worden in het spel. "Ik heb geen seconde getwijfeld toen ik de vraag kreeg. Mol zijn is zo uniek, zo speciaal. Ik voelde me echt vereerd, was zeker van drie weken ervaring in een schoon land, met geweldige kandidaten", klinkt het.



De Mol speelde een stevig spel en werd enkel heel snel door de latere finalisten Davey en Annelies verdacht. Toch kon ze de boel voortdurend belazeren. Van de totale prijzenpot van 100.000 euro belandde er uiteindelijk exact 27.250 euro op de bankrekening van Davey. Haast 75 procent winst ging in rook op. Voor de kijkers thuis werd de politie-inspecteur geportretteerd als een opvallend onopvallende kandidate. Aan het einde van de derde aflevering liet ze zelfs een traantje omdat Marzena door het harde spel werd geëlimineerd. Maar voor het overige viel ze nooit echt op. Deed doorgaans weinig moeite om ook eens een opdracht tot een goed einde te brengen. Een brave omschrijving van wat de Mol moet doen.



Liegen, bedriegen, saboteren, het ging voor Eline allemaal als vanzelf. "Dat ging goed, ja. Ik kan goed liegen, mensen op het verkeerde been zetten. En neen, ik heb niet moeten foefelen om bij de quizvragen zo'n hoge hartslag te krijgen. Ik ben heel gevoelig aan stress. In rusttoestand heb ik een hartslag van 95. En toch ben ik gezond verklaard. Maar neem maar aan dat De Mol zeer ongezond was voor mij. Dit kost me zeker een paar jaar van mijn leven. Honderd procent zeker. Maar het was elke seconde de moeite waard."



Lees verder onder de video:

"Alles in functie van De Mol" © VIER. "Of ik fysiek echt wel in orde ben? Ik denk het wel, ja. Nog nooit klachten gehad", lacht Eline. "Dat ik in de Mol die berg niet op kon, was normaal. Dat was extreem zwaar. Ik heb daar niet gemold. Al had het wel gekund."



Dat Eline zo goed kon mollen, lukte ook omdat Annelies en Davey hun kennis heel erg voor zichzelf hielden. "Vanaf de derde aflevering heb ik alles op Eline gezet, ging ik elke verdachte beweging en detail noteren en sloot het net zich. Ik had ook het grote geluk dat ik nog voor het spel samen met haar in dezelfde wagen stapte. Zij zei meteen dat ze zeker ging afdrukken, terwijl ik nog meer voor dat groepsgevoel ging. Toen bleek dat ze niet bij de eerste vijf was, vond ik dat verdacht. En ging een lampje branden", zo blikt Davey terug.



"Vanaf dan ging ik een spel in het spel spelen. Ik heb nooit bewust gesabotteerd, maar stelde wel alles in functie van Eline. Er voor zorgen dat zij niet overal kon saboteren. Waardoor ik soms zelf de mist inging. Maar waarom dat gebeurt kan of mag je niet zeggen tegen de anderen. Want dan is het spel naar de vaantjes. Dat moet je ondergaan. Eerlijk, de Mol is een serieuze clash in je hoofd. Ik had de zekerheid dat ik goed zat, en wil je de finale spelen, dan moet je er voor zorgen dat de Mol zo weinig mogelijk verdacht wordt bij anderen. Dat is goed gelukt, hé."



Bekijk hieronder meer foto's en een video van net na de ontknoping:

Acht momenten waarop u de Mol kon ontmaskeren Volgende week maandag worden alle trucs en sabotagedaden van Eline uit de doeken gedaan in de slotaflevering van 'De Mol'. Wij verzamelden al acht momenten waarop u De Mol had kunnen ontmaskeren.



Er komt ook een nieuw seizoen van 'De Mol' in 2018. En inschrijven kan u nu al.