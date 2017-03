Acht momenten waarop u de Mol kon ontmaskeren

Mark Coenegracht

De Mol De Mol is ontmaskerd. En wie goed heeft opgelet, werd al eerder subtiel of minder subtiel in de richting van Eline gestuurd. Op deze acht momenten blonk ze uit als Mol of gaven de programmamakers een duidelijke hint mee.

Eline molt al voor aanvang van het eigenlijke spel. Ze is de traagste van de zes 'kloppers' in het openingsspel op de luchthaven van Deurne. Zorgt dus sowieso dat de groep 5.000 euro kwijt is, maar maakt zich niet verdacht, want enkel de vijf snelsten hebben onmiddellijk een ticket Zuid-Afrika beet. En de Mol mag sowieso mee...



In de eerste aflevering speelt Eline samen met Annelies een quiz, als onderdeel van een grote loopproef. Bij de ogenschijnlijk poepsimpele vraag bij welke provincie de Oostkantons horen (Luik), geeft Eline het bijzonder onwaarschijnlijke antwoord 'West-Vlaanderen'. Wellicht had lerares Annelies toen al haar Mol beet. Een ramp was dat niet, want de lerares zou haar geheim uiteraard nooit openbaren aan de andere kandidaten. Lees ook Hoe onze favoriete Mol ook daadwerkelijk de Mol was

In de tweede aflevering flatert Marzena tijdens de proef in een museum over de naam van een schip. Eline geeft een hint dat het London is, maar gaat niet verder op in. Integendeel, ze geeft zelf een fout antwoord ('Batavia'). Bij het verlaten van het museum loopt ze de verkeerde weg in, maar Davey corrigeert kordaat en snel.



In de derde aflevering molt Eline er op los. Ze weet haar niet zo moeilijke droedel '1/4 L' (kwartel) uiteraard niet op te lossen. En ook in de museuminbraak saboteert ze perfect door te vroeg recht te staan en zo het alarm te activeren.

In de proef waarbij de kandidaten individueel vragen moesten oplossen, maar daarbij hun hartslag moesten afstemmen op het juiste antwoord, bleek dat ze een onwaarschijnlijke hoge hartslag in 'ruststand' had. Zeker voor doorgaans fysiek goed getrainde politie-inspecteurs. Dat ze ook geen meter vooruitkon in fietsproeven en zelfs onderwater in 'ademnood' kwam maakte haar alleen maar nog verdachter.



Moljagers hielden de boekhouding zeer nauwkeurig bij. Van alle kandidaten was Eline diegene die het minste geld verdiende voor de pot.