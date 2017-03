'Jani fluit' en 'Jani gaat porno' in nieuw seizoen 'Jani gaat'

Door: redactie

26/03/17 - 23u07

video Op maandag 10 april start op VIER een nieuw seizoen van 'Jani gaat...' en voor de eerste aflevering trok Vlaanderens bekendste stylist een scheidsrechtertenue én voetbalschoenen aan. Hij onthulde ook wat hij in de andere afleveringen gaat doen.

"Jani gaat porno"

In het stadion van KV Mechelen maakte hij ook bekend wat hij in enkele van de andere afleveringen gaat doen. "Ik heb in Japan gezeten om aan ballet te doen. Dat is een hele zware aflevering, ik heb er nog spierpijn van."



Daarnaast gaat Jani ook meedraaien in de porno-industrie. "Wat ik ga doen in porno? Neuken. Wat doe je anders? Ik doe mee in een pornofilm", zegt Jani. "Ik denk dat mijn pornofilm al online staat, maar ik denk niet dat iemand hem al heeft gevonden."