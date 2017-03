Auteur en bedenker van 'Inspector Morse' overleden

John Thaw, die de rol van Inspector Morse vertolkte in de tv-serie, stierf in 2002. © rv.

De Britse misdaadauteur Colin Dexter is op 86-jarige leeftijd overleden. Dexter verwierf wereldfaam door zijn boeken met de nukkige maar toch sympathieke Inspector Morse. Het personage kreeg ook de hoofdrol in de erg populaire afgeleide tv-reeks, die zich afspeelt in de Engelse universiteitsstad Oxford.

Colin Dexter in een van zijn cameo's. Zie ook het filmpje onderaan. © rv.

Tussen 1975 en 1999 schreef Norman Colin Dexter zijn boekenreeks over de eigenwijze detective Morse bijeen. Dexter introduceerde zijn meest beruchte personage in Last Bus to Woodstock, waar hij in 1973 aan begon en dat twee jaar later uitgegeven werd. Morse werd meteen neergezet als een opvliegende detective met een voorliefde voor kruiswoordraadsels, bier, Wagner en Engelse literatuur.



De bewerking van Dexters romans voor televisie verscheen voor het eerst op het scherm tussen 1987 en 2000. Dexter schreef na Inspector Morse ook nog de vervolgserie Lewis, met in de hoofdrol de uiteindelijk tot inspecteur opgeklommen Robert 'Robbie' Lewis (Kevin Whately), de rechterhand van Morse. Morse zelf werd in de politiereeks gespeeld door de in 2002 overleden John Thaw. Dexter was verder nog raadgever voor de prequel-serie Endeavour, over de jonge Morse.



In de meeste van de 33 tv-episodes van Inspector Morse en ook in een paar van de 33 afleveringen van Lewis heeft schrijver Colin Dexter, helemaal in de stijl van Alfred Hitchcock, een cameorol. Zo komt hij bijvoorbeeld in beeld als passant, als portier of op de achtergrond in een of andere pub.

