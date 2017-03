Vlaamse fictiereeksen onder druk ondanks grote populariteit

Door: redactie

Voor Vlaamse fictieseries als 'De Callboys' is steeds minder geld beschikbaar. © VIER.

Ondanks een grote populariteit komt Vlaamse fictie steeds meer onder druk te staan. Dat blijkt uit een studie van Econopolis op vraag van Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld). Vlaamse reeksen maken slechts 2 procent uit van het aantal uren dat de Vlaamse omroepen uitzenden, maar in de kijkuren scoren ze wel 9 procent.

Toch komt het kostenmodel van de Vlaamse fictiereeksen onder druk. De inkomsten voor de commerciële omroepen dalen immers door veranderend kijkgedrag: programma's worden steeds vaker opgenomen en de reclame doorgespoeld. Bovendien is Vlaamse fictie duur. De aankoopprijs van buitenlandse series ligt bij de Vlaamse omroepen elf keer lager dan de investeringen in fictie.



De studie toont volgens Gatz aan dat het Mediafonds en de stimuleringsregeling daarom noodzakelijk zijn. "Een ondersteuning zorgt voor een bijdrage in een stijgend aantal fictiereeksen, het optrekken van productiebudgetten, een toename van de populariteit van de reeks en ook een hogere tax shelter investering. Meer genereert dus meer", klinkt het.



Meer middelen

Gatz benadrukt dat er meer middelen nodig zijn. "Als we de stimuleringsverplichting bijtellen, zitten we nu wel al aan het 'minimum' scenario dat Econopolis voorstelt, ongeveer 9 miljoen euro. Dat is niet slecht, maar meer middelen zou de sector een extra duw in de rug geven. Ik wil me hiervoor deze legislatuur nog inspannen", aldus Gatz.



De minister plant ook sectoroverleg met de zenders, de producenten en de dienstenverleners. Hij wil samen met de sector bekijken op welke manier intelligente reclamemodellen rond uitgesteld kijken ontwikkeld kunnen worden.