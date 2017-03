Evelien: "Dikker moet hij van mij niet worden"

KV

BLIND GETROUWD Nicolas is 'nen echte snoeper', maar zijn ongezonde levensstijl staat haaks op die van Evelien. Terwijl zij het bij een eierkoek houdt, doet Nicolas zich tegoed aan een grote zak chips en "een fles" cola, tot ontzetting van zijn kersverse echtgenote.

Ondertussen komt ook het jaloerse kantje van Nicolas naar boven. Hij kan maar moeilijk verkroppen dat Evelien een boon heeft voor Dan Karaty, danser en jurylid in 'So You Think You Can Dance'. Evelien doet er plagerig nog een schepje bovenop, maar vindt het nog wel een schattig kantje van haar "jaloers ventje".