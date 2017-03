Zo bombardeert een 58-jarige lerares zich tot hoofdverdachte in 'De Mol' (en Davey zich tot kandidaat winnaar)

Mark Coenegracht

De Mol Handige jongens en meisjes, de makers van de VIER-zoektocht 'De Mol'. Als wekelijks een klein miljoen Vlamingen met een super-vergrootglas naar mogelijke signalen, onmogelijke hints, woordspelingen en wat nog meer van 'de Mol' zit te loeren, als iedereen alert is voor tunnelvisies, complottheorieën en valse sporen en signalen, dan kiezen zij een 58-jarige lerares godsdienst als saboteur van dienst. Een Mol die zo open en bloot saboteert, dat niemand het gelooft.

© VIER. Het zou dus zomaar kunnen dat 'De Mol 2017' Annelies Cooymans heet, in Schoten woont, les geeft in Merksem, een dame is die naar eigen zeggen niet kan lezen zonder bril, nauwelijks honderd meter kan fietsen, nooit een echte onderwaterrat zal zijn en 's nachts nauwelijks functioneert als er wat druk wordt uitgeoefend. En die, ondanks al die 'gebreken' zomaar in de finale zit van 'De Mol', met enkel nog twee jonkies als medespelers.



Dat zijn Davey Van Rode, 28 jaar en ex-sales-jongen, en Eline Michiels (24), politie-inspecteur uit Overmere. De rest van de groep werd door die stuntelende Mol netjes geëlimineerd, op het verkeerde been gezet, belogen en bedrogen. Tenzij wij bij deze op het verkeerde been zijn gezet.



Hoedanook, Robin Justé, de 43-jarige gevoelige snaar van de groep, het peperkoeken hartje van 'De Mol', de man die zich driedubbel plooide om elke opdracht te winnen, om zich te gooien voor de groep, werd ondanks een super competitieve aanpak, toch genadeloos gemold. Hij moest gisteren als laatste voor de finale het spelletje verlaten. Genekt door de Mol en door twee kandidaten die het spel toch tactischer, geraffineerder, harder, gemener en consequenter speelden. Robin ging te hard op in de spelletjes en vergat net te veel 'De Mol' te doorgronden. Hij ging er in een rondje liegen en bedriegen genadeloos uit. Wegens consequent eerlijk zijn. Ja, 'De Mol' is ook een bikkelhard spel om de knikkers.



Spelen volgende week de grote finale en voor een (voorlopige) geldpot van 22.750 euro: twee jonkies en één tante. Davey, van wie half Vlaanderen met zijn lief zou willen gaan lopen; Eline, de politie-inspectrice met het snel kloppende hart; en Annelies, een beetje de moderne versie van tante Terry.



© VIER. Annelies Cooymans

Na zeven afleveringen is ouderdomsdeken Annelies Cooymans de meest evidente Mol-keuze. Zij molde zo simpel en eenvoudig, dat een doorsnee Mol-kijker het ongeloofwaardig vond en vindt. Een heuvel opfietsen? Onmogelijke opdracht. Een proef lezen? Niet te doen, want bril vergeten. Een nachtelijke opdracht in een museum mee tot een goed einde brengen? Ging niet, want compleet in de war. Eventjes een duikje doen in het water? Neen hoor. Grote paniek!



Of Annelies bij die duikproef vorige week effectief in een paniekkramp sloeg, dan wel heel erg goed acteerde, kan en mag presentator Gilles De Coster overigens niet bevestigen. Wél wil hij kwijt dat er volgens de vastgelegde regels werd gespeeld. Pas volgende week zullen we weten of Annelies werd getipt om na haar duikdrama toch de juiste bagagezak aan te duiden.



Feit is dat ze ondanks alle mogelijke gestuntel wel week na week het spel overleefde, terwijl de meeste kandidaten haar halfweg het avontuur al naar huis zagen gaan.



Annelies was of speelde een beetje de wereldvreemde kandidate en wentelde zich graag in bomma-gedrag. Indien ze de Mol is, dan hebben de (meeste) andere kandidaten zich gemakkelijk in slaap laten wiegen. De oudste kandidate flaterde immers meer dan eens bijzonder opzichtig. Tenzij je flateren vertaalt als saboteren. En Davey en Eline dat snel door hadden en dus hun spel helemaal in functie van hun Mol hebben afgestemd.



Annelies Cooymans neemt het in de finale op tegen een duo dat samen nog jonger is dan zij. Mister tattoo Davey Van Rode is 28 jaar, zijn vrouwelijke evenknie is de 24-jarige Eline Michiels.

© VIER. Davey Van Rode

Davey, 28 jaar, student houtbewerking uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver, werd de voorbije weken netjes naar voor geschoven als potentiële Mol. Mister tattoo is evenwel helemaal niet zo wereldvreemd als hij werd neergezet in 'De Mol'. Fladdert gemakkelijk door het spel en kan zich overal eenvoudig binnen- en uitpraten. Dat heeft hij niet zozeer te danken aan zijn studie houtbewerking, maar wel aan de ervaring die hij als sales-manager jarenlang opdeed.



Kan de Mol zijn, want zaaide voortdurend twijfel en verwarring bij de andere kandidaten, doorkruiste met plezier hun plannen. Saboteerde vorige week met gemak de quizvragen. Of hij is een écht Mol-speler die enkel energie inzet als het resultaat oplevert. En anders liefst van alles slaapt. Om beter voorbereid te zijn op de volgende proef.