Afvaller De Mol: "Ik had het zien aankomen"

video Net voor de finale van De Mol uit het spel vliegen, is zonder twijfel het allermoeilijkste moment om uit het programma te moeten vertrekken. Vandaag was het de beurt aan een van de meest gedreven kandidaten van dit seizoen: Robin kan zijn plaatsje in de finaleaflevering vaarwel zeggen en dat kwam niet echt onverwacht, geeft hij toe.

Dat het spel zwaar weegt op de spelers, kan Robin bevestigen: "Het is fysiek vermoeiend, het is mentaal vermoeiend, het is echt heavy."



Robin was een keiharde speler die altijd voluit voor de winst ging, maar hij kon ook heel emotioneel uit de hoek komen. "Een peperkoeken hartje", zei Eline over hem en dat beschouwt Robin als een compliment: "Ik wil niet hard zijn of de stoere boy uithangen," zegt hij.



Zijn vertrek uit het spel was dan ook een harde dobber, zo geeft hij toe, en dat ging net als bij Sam gepaard met veel traantjes.



Bekijk hier het interview met Robin en ontdek of hij ondertussen weet wie de mol nu eigenlijk is.