"Hoe belachelijk is dit?": kandidaten 'The Band' moeten zelf beslissen wie tweede afvaller wordt

Sven Van Malderen

18/03/17 - 03u11

Job (l) en Kai (r). © VTM.

Consternatie in het slot van de eerste liveshow van 'The Band': volgende week zullen de kandidaten die overblijven zelf moeten beslissen wie de tweede afvaller wordt. De keuze gaat tussen Job of Kai. Net tevoren had Brihans al te horen gekregen dat het avontuur voor hem stopt.

Niemand die deze verrassende wending zag aankomen, het nieuws sloeg dan ook in als een bom. "De vier mensen in 'The Band zullen het goed met elkaar moeten vinden", gaf jurylid Kris Wauters als uitleg. "Intussen kennen ze elkaars goede en misschien minder goede kantjes al. Wij vinden dat je tenminste een eigen stem moet hebben om te bepalen wie je collega wordt."

De jury kreeg het op sociale media hard te verduren. © VTM.

Bij Jannes kwamen er na de show alvast traantjes aan te pas. "We waren één team", zegt hij in het filmpje hieronder. "We hebben een week samengeleefd en hebben elkaar goed leren kennen. En nu moeten we zelf beslissen wie van die twee afvalt, dat is gewoon kut. Ik wil daar niet over nadenken."