Zo stoer zag je de K3'tjes nog nooit

17/03/17 - 15u46 Bron: Medialaan

Waarom Hanne, Marthe en Klaasje op een BMX kruipen, over een bok springen of zich aan moeilijke trucs met een springtouw wagen? De meisjes van K3 trekken vanaf zondag 19 maart hun stoerste schoenen aan voor het tweede, gloednieuwe seizoen van K3 Dansstudio bij VTMKZOOM. Daarin leren ze de fans niet alleen de choreografieën van hun nieuwste Ushuaia-cd aan, maar proberen ze ook allerlei sporten onder de knie te krijgen.

Elke aflevering van K3 Dansstudio start met een opwarming, die bestaat uit een aantal herkenbare moves uit de dansjes van K3. Na de initiatie in een coole sport, is het tijd om aan de slag te gaan met een choreografie van één van hun nieuwste hits, waaronder Love Boat Baby, Ushuaia en Play-o. Die wordt om beurten aangeleerd door Hanne, Marthe of Klaasje. Eenmaal de danspasjes uitgelegd zijn, wordt de clip van het bijhorende liedje getoond.

Eén van de experten die les komt geven aan de K3'tjes is de sportieve yoga-specialiste Evy Gruyaert, want voor wie het nog niet wist: yoga is superhip bij jong én oud. Zij heeft zich de laatste jaren verdiept in de sport en leert de meisjes enkele basisoefeningen aan.