Weer controverse na 'The Sky is The Limit': "Azimi's willen mijn hotel kopen. Maar het is niét te koop"

17/03/17 - 05u00

"De broers Azimi staan helemaal niet op het punt om het Godshuis in Sint-Laureins te kopen. Hun verhaal in 'The Sky is the Limit' is één grote leugen", zegt huidig uitbater Karen Babasyan van het monumentale hotel-restaurant. "Door hun beweringen lijd ik zakelijke schade. Ik overweeg gerechtelijke stappen."

Dinsdagavond gingen de Iraniërs Salar (34) en Sasan (30) Azimi ­vol­uit in het VIER-programma 'The Sky is the Limit'. Nadat de twee broers in hun kasteel en ­hotel in Aardenburg (Sluis) eerst nog wat gegoocheld hadden op de beurs, en daarbij vlot 130.000 euro waren verloren, zetten ze hun zinnen op een investering in hotel Godshuis in het pittoreske Sint-Laureins in het Meetjesland. De broers stapten in een helikopter en maakten een vlucht boven hun nieuwe eigendom. Alsof het ­allemaal in kannen en kruiken was. Of hooguit een kwestie van nog enkele formaliteiten.



Voorverkooprecht

Karen en Kira Babasyan, de huidige uitbaters van Godshuis, zijn er ondersteboven van. "Dit verhaal klopt helemaal niet. Van a tot z ­gelogen", aldus de baas van het hotel-restaurant-feestzaal. "Wij hebben deze zaak in februari vorig jaar overgenomen. We hebben de inboedel en het handelsfonds gekocht. Het gebouw zelf hebben we nog niet kunnen verwerven, maar daarover zijn we in onderhandeling met de curatoren die het ­vorige faillissement regelen. Wij hebben alvast voorkooprecht en zullen dat benutten. De Azimi's hebben hier niets te zoeken. We zullen met onze advocaat overleggen over mogelijke gerechtelijke stappen", aldus nog Babasyan.



