De enige twee personen die Walter Baele niet kan imiteren

14/03/17 - 10u45 Bron: Story

© Dieter Bacquaert.

Of je nu Wim Helsen, Willy Naessens of Johan Stolz ziet opdraven in Tegen de Sterren op: telkens is het Walter Baele (52) die in de huid kruipt van deze BV's. Toen hij vijfentwintig jaar geleden een humorconcours won, ging de bal voor hem aan het rollen. "Ik heb elke pruik in de Benelux al op mijn hoofd gehad", vertelt hij in Story.

In het populaire sketchprogramma 'Tegen De Sterren Op' geeft hij gestalte aan o.a. premier Charles Michel en zakenman Willy Naessens. "Willy vindt mijn imitatie hilarisch", vertelt Walter. "Dat kreeg ik van hem en van Marie-Jeanne te horen. Uitzonderlijk, want meestal hoor ik geen rechtstreekse reactie." Tegen de Sterren op is al aan z'n zevende seizoen toe, en telkens nieuwe imitaties vinden is niet evident. "Het is niet zo dat er elk jaar een karrenvracht aan nieuwe BV's wordt aangerold. Je ziet dezelfde mensen terugkeren in de politiek of de showbizz, en die zijn al eens geïmiteerd. Of er is op z'n minst al eens een poging toe gedaan, want soms lukt het gewoon niet..."



Geen Frank of Luc

Niet elke imitatie lukt, geeft Walter toe. "Het is lang geleden, maar het is me nooit gelukt om Frank Deboosere of Luc Appermont juist neer te zetten. Voor mij begint een imitatie met de stem van de BV. Als ik die bij mezelf niet hoor, wordt het moeilijk. Visueel is het een kwestie van de herkenbare uiterlijke kenmerken te kopiëren: ik denk dat ik elke pruik in de Benelux al op mijn hoofd heb gehad, en hetzelfde geldt voor valse snorren en brillen", lacht hij.