Zo wist Sam nog voor de rode duim dat hij al uit 'De Mol' lag

Marc Coenegracht

13/03/17 - 22u28 Bron: eigen berichtgeving

video Hij ziet er 'live' iets ouder en matuurder uit dan in het tv-spel 'De Mol', waar hij na de vlugge exit van jonkie Bouba Kalala - voor de vlugge vergeters, dat gastje van 'het leven is geen ponykamp'- node werd gebombardeerd tot 'jongste van de groep'. De wat lijzig Limburgs sprekende verkoper Sam Breemans, niet uit Bree maar uit Hamont-Achel, zag er misschien wat naïef en jong uit, hij zong het erg lang uit in het genadeloze 'De Mol', waar vriendschappen worden gesmeed, maar iedereen toch lekker wil winnen en de Mol wil ontmaskeren.

'Ik was vooral teleurgesteld toen ik plots die rode duim te zien kreeg. Na twee weken avontuur, waarbij je voortdurend onderweg bent met mensen die je alsmaar beter leert kennen, en met uitzicht op de finale in Johannesburg, was het plots allemaal voorbij. Ja, dat was een behoorlijk felle schok moet ik toegeven. Dat extra nachtje nauwelijks slapen maakte het allemaal niet eenvoudiger. Iedereen was 24 uur of zo wakker. Eerlijk, ik was een beetje de kluts kwijt en het heeft even geduurd eer alles goed en wel bezonken was', geeft Sam grif toe. Lees ook Zo bombardeert Davey zich tot Mol-verdachte nummer 1

"Genekt door tunnelvisie, gegokt en verloren"

Zo liet de slimme professor farmaceutische wetenschappen zich toch rollen door 'De Mol'

'Toen Davey en Eline een groene duim kregen wist ik wel dat nummer drie de pineut zou zijn. En toen Gilles mijn naam zegde, wist ik dat het over en uit was voor mij. De makers gaan nooit de laatste van het spel een rode duim geven, want dat weet iedereen dat toch al. Ik moest dus het tv-beeld eigenlijk niet meer zien'. © VIER.

Uitstekend gespeeld Dat hij uit het spel werd geknikkerd, bewijst niet noodzakelijk dat de BMW-showroomadviseur niet wist wie de saboteur onder de deelnemers was. Al geeft Sam grif toe dat hij het niet met zekerheid wist. 'Eerlijk, voor mij lag alles nog behoorlijk open. Ik zat niet op het juiste spoor, denk ik. Veel meer kan en mag ik daar nu niet over zeggen'.



'De Mol heeft zijn of haar spel uitstekend gespeeld moet ik zeggen. Hij heeft niet alleen mij, maar ook de rest van de groep behoorlijk hard beetgenomen. Op een geweldige manier, zoveel is duidelijk. Want ik durf stellen dat er bij de overlevenden nog wel spelers of speelsters zijn die mogelijk niet weten wie hen de hele tijd heeft belazerd. Meer, ik denk dat er nog anderen zijn die niet weten wie De Mol is. Alleen, ik wist het nog minder zeker, blijkbaar'. © VIER.

Eigen strategie 'Van bij de start van De Mol heb ik mijn eigen strategie gevolgd. Die heeft me ver, maar net niet ver genoegd gebracht', lacht Sam. 'Geen tunnelvisie krijgen was de voornaamste bekommernis. Je moet voortdurend oppassen om je eigen mogelijk gelijk niet absoluut te gaan bewijzen. Je moet anderzijds ook oppassen om niet te bevriend te worden met deze of gene kandidaat.'



'Buddies zijn dodelijk. Als je als Mol intieme gesprekken kan voeren over verdenkingen en zo, kan je zo de speelbal worden. Ik heb getracht om bij iedereen evenveel in de gunst te vallen. En dan ben je al snel één van die sympathieke jongeren. Ja, ik heb dat voor een stukje gespeeld. Al heb ik me nooit anders gedragen dan ik ben. Ik heb nooit geacteerd'. © VIER.