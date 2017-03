Laatste seizoen Game Of Thrones weer korter

Door: redactie

13/03/17 - 03u30 Bron: ANP/BuzzE

© anp.

Het achtste en laatste seizoen van Game Of Thrones wordt korter dan eerdere reeksen. Op festival SXSW in Texas vertelden de makers van de serie dat er slechts zes afleveringen op de rol staan voor 2018.

Eerder werd al bekend dat het zevende seizoen, dat vanaf 17 juli te zien is, zeven afleveringen krijgt. Tot nu toe bestond elk seizoen nog uit tien episodes.



Ruzie

Tijdens het panel, waarbij actrices Maisie Williams en Sophie Turner aanwezig waren, grapten de schrijvers dat ze naar sommige aspecten van het einde van de serie uitkijken. "We maken er nu al ruzie over wie Sansa Stark mag ombrengen", aldus een van de scriptschrijvers over het personage van Sophie.



Ed Sheeran

Zaterdag werd tijdens een andere Game Of Thrones-bijeenkomst op het festival bekend dat Ed Sheeran een rolletje heeft in de komende reeks.