Ed Sheeran krijgt gastrol in nieuw seizoen 'Game of Thrones'

Game of Thrones Goed nieuws voor de fans van Ed Sheeran: de Britse zanger krijgt een gastrol in het zevende seizoen van Game of Thrones. Dat hebben de makers bekendgemaakt op het kunstenfestival SXSW in Texas, zo schrijft Vanity Fair.

Al jaren proberen scenaristen D.B. Weiss en David Benioff om de populaire rosse zanger te strikken. Actrice Maisie Williams, die in de televisiereeks Arya Stark vertolkt, is immers een gigantische fan. Sheeran bevestigde het nieuws via Twitter, maar wat hij precies mag gaan doen in Game of Thrones is nog niet bekend.



Het is niet de eerste keer dat er bekende muzikanten worden opgetrommeld voor een rolletje in Game of Thrones. Eerder schitterden leden van onder anderen Coldplay, Of Monsters and Men, Mastodon en Sigur Rós al in de reeks.



Verder maakten de bezielers van Game of Thrones bekend dat het achtste en laatste seizoen nog minder afleveringen zal tellen. Ze mikken op zes afleveringen. Eerder werd al bekend dat het zevende seizoen, dat vanaf 16 juli te zien is, zeven afleveringen krijgt. Tot nu toe bestond elk seizoen nog uit tien episodes.



Tijdens het panelgesprek op SXSW, waarbij actrices Maisie Williams en Sophie Turner aanwezig waren, grapten de schrijvers dat ze naar sommige aspecten van het einde van de serie uitkijken. "We maken er nu al ruzie over wie Sansa Stark mag ombrengen", aldus een van de scriptschrijvers over het personage van Sophie.