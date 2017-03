5 films die je dit weekend op tv kan zien

© rv.

Waarom zou je dit weekend nog buiten komen als ze 'Dumb and Dumber' op tv spelen? En voor wie het niet heeft voor komedies, hebben de Vlaamse zenders nog enkele andere toppers in petto: van horror tot actie. Wij selecteerden 5 films die jou zeker zullen bekoren.

Noah Of deze film gebaseerd is op waargebeurde feiten, laten we even in het midden. Maar het verhaal van de Ark van Noah leent zich best tot een aardige Hollywoodfilm. Regisseur Darren Aronofsky, die niet alleen Jennifer Lawrence aan de haak sloeg maar ook topfilms als 'Requiem for a Dream', 'The Wrestler' en 'Black Swan' maakte, weet alle Hollywoodingrediënten te verwerken in dit Bijbelverhaal. Voor de officiële release werd de film vertoond aan een diepgelovig publiek. Hun kritieken waren vernietigend, de onze allerminst.



Noah (Russell Crowe) is een doorgewinterde strijder, magiër en genezer. Elke nacht krijgt hij visioenen over een eindeloze vloed, die het symbool is voor de vernietiging van alle leven. Gaandeweg begrijpt dat God heeft besloten om de mensheid te straffen en ze tot de laatste man te doden. Maar Hij geeft Noach een allerlaatste kans om het leven op Aarde te vrijwaren.



'Noah', vanavond om 20.30u VIER.

Jack Ryan: Shadow Recruit Tom Clancey-personage Jack Ryan werd eerder al vertolkt door Alec Baldwin ('The Hunt for Red October'), Harrison Ford ('Patriot Games') en Ben Affleck ('The Sum of All Fears') en in 2014 was het de beurt aan Chris Pine. Regisseur Kenneth Branagh ('Thor') is vooral bekend als acteur maar levert wel een spannende film af. Het Ryan-personage is misschien iets te dun om memorabel te zijn, maar wij hebben ons alvast niet verveeld.



Ex-marinier Jack Ryan (Chris Pine) werkt als een financieel analist in Moskou. Hij raakt betrokken bij een terroristisch complot om de economie van de Verenigde Staten te doen kelderen. Ryan zal er alles aan doen om het complot te verijdelen.



'Jack Ryan: Shadow Recruit', vanavond om 20.40u op VTM.

The Omen Naast 'The Exorcist' de meest memorabele horrorfilm van de laatste decennia. Waar hedendaagse horrorfilms vaak in ironie vervallen, valt er met 'The Omen' allerminst te lachen. Damien, die nu een carrière als verkeersagressor is begonnen, zal je achtervolgen in je dromen.



De baby van Katherine overlijdt vlak na de geboorte, maar in overleg met een priester - en zonder dat Katherine het weet - zorgt haar man Robert voor een nieuwe baby. Een andere pasgeboren baby die geen ouders meer heeft, wordt omgedoopt tot Roberts en Katherines zoontje, Damien. Tot zijn vijfde gaat alles voorspoedig, maar een reeks vreemde ongevallen brengt daar verandering in.



'The Omen', vanavond om 22.30u CAZ.

Dumb & Dumber Deze klassieker is al 23 jaar oud, maar Jim Carrey en Jeff Daniels zijn nog altijd een onovertroffen komedieduo . De Farrelly-broertjes zouden later nog 'There's Something About Mary', 'Me, Myself and Irene' en 'The Heartbreak Kid' maken, maar dankzij dit debuut zijn ze al 23 jaar de ongekroonde koningen van de komedie. You love it or you hate it, maar 'Dumb & Dumber' is zonder twijfel een van de beste komedies aller tijden.



Harry (Daniels) en Lloyd (Carrey) zijn dommer dan je je kan inbeelden. Als Lloyd tijdens zijn korte carrière als limo-chauffeur Mary Swanson naar het vliegveld brengt, ziet hij dat ze haar koffertje vergeet. Hij besluit het koffertje terug te bezorgen, maar eigenlijk had Mary het koffertje bewust achtergelaten voor ontvoerders. Zij gaan nu achter Lloyd aan in de veronderstelling dat hij een uitgekookte crimineel is die het geld voor hun neus heeft weggekaapt.



'Dumb & Dumber', vanavond om 23.15u op VIER.