Aftellen naar de zomer! Nieuw seizoen 'Game of Thrones' op 16 juli

Door: redactie

9/03/17 - 21u50 Bron: ANP

The great war is here

Aan het einde van seizoen zes kwamen we te weten wie de moeder van Jon Snow is. © HBO.

Het voorlaatste seizoen van Game of Thrones is vanaf half juli te volgen op HBO. De eerste aflevering gaat op 16 juli in première, zo maakten de makers van de populaire tv-serie vanavond bekend op sociale media. "The great war is here", luidt de aankondiging.