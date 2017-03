Tweede seizoen en buitenlandse interesse voor 'Hotel Römantiek'

Door: redactie

8/03/17 - 15u21 Bron: Belga

© VIER.

'Hotel Römantiek', het tv-programma gemaakt door Woestijnvis voor VIER, krijgt een tweede seizoen op de zender. Diverse Europese tv-zenders hebben intussen interesse getoond om het realityprogramma lokaal te produceren. Dat meldt SBS België, het moederbedrijf van de commerciële zender VIER.

Vlaamse vrijgezellen van 65 jaar en ouder staan centraal in 'Hotel Römantiek'. Het programma volgt in het Jugendstildecor van Hotel Kurhaus Bergün, te midden van de Zwitserse Alpentoppen, de avonturen van mannen en vrouwen, die ondanks hun reeds gevorderde leeftijd nog steeds dromen van de ware liefde. Het programma haalt gemiddeld 609.013 kijkers en een marktaandeel van 22,3 procent op de doelgroep Verantwoordelijken Voor Aankoop (VVA) 18-54-jarigen.



Er komt sowieso een vervolg op "Hotel Römantiek". De commerciële zender bestelde nu reeds een tweede seizoen bij productiehuis Woestijnvis. De nieuwe opnames van het reality-programma vinden nog dit jaar plaats.



Intussen is er volgens SBS veel internationale interesse om het programma lokaal te produceren voor publieke en commerciële tv-zenders in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Spanje, Zweden, Denemarken en Duitsland. Ook de VS hebben een optie op het programma genomen.



"De zenders hebben concrete interesse en hebben een optie genomen om het programma te maken voor hun land. Dat wil zeggen dat zij op korte termijn beslissen of ze het programma ook effectief maken", legt SBS uit.