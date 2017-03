'The Walking Dead'-ster Negan: "De een vindt me sexy, de ander stuurt haatmail"

Annemart van Rhee & Sanne Riepema

7/03/17 - 18u13 Bron: AD

Jeffrey Dean Morgan. © ap.

video Het geweld is bijna pornografisch en ingewanden spatten rond. Toch draait de zombiereeks 'The Walking Dead' niet om wanhoop en ellende, maar om vertrouwen en vriendschap, zeggen hoofdrolspelers Jeffrey Dean Morgan (50) en Norman Reedus (48) aan onze collega's van het Algemeen Dagblad tijdens een blitzbezoek aan Nederland.

© ap. Dat 'The Walking Dead'-acteurs mateloos populair zijn en enigszins incognito willen blijven, is te zien aan de flinke grijze baard van Jeffrey en Norman die zich verschuilt achter een zonnebril en een pet. Morgan: "Soms zijn er dagen dat je niet naar de groenteman wil om met iedereen op de foto te gaan.''



De acteurs doen in de bovenstaande video uit de doeken hoe 'The Walking Dead' hun privéleven heeft beïnvloed en special make up effects creator Gregory Nicotero vertelt hoe de 'Walkers' (zombies) in de serie "tot leven komen".

Meest gehate man Morgan, voorheen vooral bekend van zijn 'lieve' rollen in 'Grey's Anatomy' (Den), 'The Good Wife' (Jason) en 'PS I Love You' (William), vertelt hoe het is om nu eens het meest 'gehate' personage te spelen. "Ik heb nog nooit zoveel respons gehad als nu. Tijdens het boodschappen doen, op straat en in restaurants spreken mensen me aan als Negan. Stewardessen, verkoopsters, bakkers, iedereen kijkt anders naar mij. De een vindt mij sexy en de ander stuurt haatmail. Toch heb ik nooit getwijfeld om Negan te spelen. Hij is in- en inslecht, maar omdat hij tegelijkertijd zoveel charisma en humor bezit ongelooflijk interessant. Die combinatie is verwarrend en daardoor aantrekkelijk'', aldus Morgan.



Zijn allergrootste fan is zijn 7-jarige zoontje Gus. "Hij mag de serie niet kijken, maar weet hoe ik eruit zie en hij probeert dat te imiteren. Achterover gekamd haar, leren jasje, cool. Hij voelt zich enorm speciaal als vrienden hem tegenwoordig little bad ass noemen. Toch een voordeel als je vader de meest gehate man van de planeet is.'' Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan and Andrew Lincol. © anp.

Kijkcijferkanon Miljoenen kijkers genieten van de hitserie, waarin een groep mensen moeten zien te overleven na een wereldwijde zombieuitbraak. De clash tussen de onappetijtelijke ondoden vol blaren, pus en rottende plekken en het laatste restje mensheid is met zeven seizoenen in liefst 120 landen te volgen. In de Verenigde Staten is het de best scorende tv-serie met gemiddeld 13 miljoen kijkers. Wereldwijd wordt het aantal kijkers geschat op 25 miljoen, maar het aantal mensen dat download of van streamingsdiensten gebruik maakt, is daarbij nog niet eens meegerekend.