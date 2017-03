Spoiler alert: onthullende beelden 'Temptation Island' opgedoken

Door: redactie

7/03/17 - 16u56

Op Facebook zijn beelden opgedoken van een volgende aflevering van 'Temptation Island'. En het moet gezegd, de hitsige taferelen liegen er niet om. Het fragment komt uit de uitzending van de Nederlandse zender RTL, maar uiteraard is ook Vijf hier niet mee opgezet. Om u een idee te geven: de video is al meer dan 1,2 miljoen keer bekeken. Wie de spanning nog een beetje wil bewaren, stopt hier beter met lezen.

Het zat er al even aan te komen, maar nu gebeurt het ook echt: Jolien draait Lize binnen in het zwembad, en dat voor de neus van een stomverbaasde Ken. "Die meisjes krijgen hier allemaal lesbische trekjes", klinkt het een tikje verdwaasd. "Jolien zit alleen maar uit te dagen." Maar zijzelf heeft wel een uitleg klaar. "Ik ga altijd naar de meisjes als ik gedronken heb. Het is geen jongen, hé."



Ook Lisa lust er duidelijk wel pap van, blijkt even later. En Karim laat zich evenmin onbetuigd... Het lijkt het ideale recept om de boel bij het volgende kampvuur echt te laten ontploffen.