'Lotgenoten' over aanslag Maalbeek: "Ik wreef het gezicht van een vrouw schoon, ze verstond me niet"

Door: redactie

7/03/17 - 16u57 Bron: VTM

© photo news.

video De aanslagen van 22 maart 2016 zijn intussen al bijna een jaar achter de rug, maar soms lijkt wat er gebeurd is, nog kakelvers. En dat heeft veel te maken met de pakkende verhalen die ons nog steeds bereiken. In de VTM-reeks 'Lotgenoten: Aanslag in Maalbeek' - het tweede deel over de horror in Zaventem en het metrostation -, getuigen vanavond drie gewone mensen over wat ze hebben meegemaakt. "Ik hoor het geluid van de bom nog vaak."

Eén vrouw zag de aanslag in de metro van Maalbeek op 22 maart heel vlakbij gebeuren, maar bevond zich toch nog op een veilige afstand. Metrobestuurster Cindy was die ochtend met haar tramstel onderweg naar het metrostation. Haar rit was bijna ten einde, op het einde van de tunnel zag ze Maalbeek al liggen. Tot die grote vuurbal, en dan niks meer: alle licht was uitgevallen. Cindy kon alle passagiers van haar tramstel in veiligheid brengen en loodste hen door de donkere tunnels. Zoals een kapitein van een schip, verliet ook Cindy haar tram niet voor ze iedereen in veiligheid had gebracht. Lees ook Terrorist die kamikazes Parijs en Brussel opleidde, kon Europa nadien ontvluchten

136 miljoen voor slachtoffers aanslagen Brussel

Experts Zaventem kregen nog geen cent





Christelle, een Française, heeft ook geluk. De vrouw heeft plaatsgenomen in het metrostel naast de getroffen wagon, wanneer de bom afgaat. In een eerste poging vlucht de jonge vrouw het treinstel uit: ze wil zo snel mogelijk weg van de chaos, maar bedenkt zich onderweg. Ze keert terug in de donkere tunnel om een gewonde vrouw te helpen. "Ik begon rustig tegen haar te praten, maar ze hoorde me niet of verstond me niet. Ik wreef haar gezicht schoon, er zat overal bloed. Samen met een man hebben we haar weggebracht." Christelle krijgt het moeilijk wanneer ze terugdenkt aan dat ene vreselijke moment. "Ik heb dingen gezien die ik niet voor mogelijk hield."