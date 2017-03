Voormalig wetenschapsjournalist Piet De Valkeneer (81) overleden

bewerkt door: redactie

5/03/17 - 19u47 Bron: Belga

Piet de Valkeneer werd bekend met het BRT-programma "Verover de Aarde" (1962-1989) © Youtube.

In het woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven is vrijdag voormalig VRT-journalist Piet De Valkeneer overleden. Dat bevestigt het woonzorgcentrum waar de man verbleef. Hij werd 81 jaar. De Valkeneer was gespecialiseerd in berichtgeving over wetenschappen en ruimtevaart en werd bekend met het programma "Verover de Aarde"