Schwarzenegger stopt met 'Trump-show': "Deze bagage wil ik niet meer meezeulen"

3/03/17 - 23u43

Arnold Schwarzenegger stopt al na een seizoen als presentator van de reality show 'The Celebrity Apprentice', die NBC sinds januari uitzendt. De ex-acteur geeft Donald Trump als producer op de achtergrond de schuld van de tegenvallende kijkcijfers: het zouden er nog slechts vier à vijf miljoen mensen zijn.

De Amerikaanse president, die voor zijn politieke carrière dit tv-programma populair maakte als gastheer, liet zich via Twitter laatdunkend uit over de prestaties van Schwarzenegger. De ex-gouverneur van Californië joeg Trump vorig jaar nog tegen zich in het harnas door te vertellen dat hij niet op de Republikeinse kandidaat had gestemd.



"Ik heb genoten van elke seconde samenwerking met NBC en Mark Burnett. Iedereen -van de beroemdheden tot de crew en de marketingafdeling- was een topper. Met allen zou ik heel graag nog een keer samenwerken in een programma dat deze bagage niet meezeult."



Het programma trok in het debuutjaar geregeld twintig miljoen kijkers, maar dat viel in 2015 terug tot rond de zes miljoen. Trump zou ook nu nog betrokken zijn bij de show en er geld aan verdienen.