NINA tipt: achter de schermen bij een bevalling

6/03/17 - 07u31

Een kind dat ter wereld komt is één van de mooiste momenten uit een mensenleven, maar toch maakt niet iedereen het van dichtbij mee. Zelf benieuwd naar hoe een baby het eerste levenslicht ziet? In de nieuwe TLC-realityserie "Bevallen met ..." krijg je samen met 4 bekende Nederlanders een blik achter de schermen van de verloskamer.

In de nieuwe TLC-realityserie 'Bevallen met...' volgen vier bekende Nederlanders het werk van verloskundigen uit een ziekenhuis of een verloskundigenpraktijk. Victoria Koblenko, Filemon Wesselink, Dirk Zeelenberg en Do lopen elk 24 uur mee en mogen van dichtbij het bijzondere moment van de geboorte beleven. In vier opeenvolgende maandagen komt elke week een andere BN'er aan bod.



Zonder het personeel voor de voeten te lopen, registreren Victoria, Filemon, Dirk en Do wat er precies gebeurt en krijgen ze informatie uit de eerste hand over de keuzes die gemaakt moeten worden om de bevalling goed te kunnen begeleiden. Net als de verloskundige weten zij niet of alles volgens plan zal verlopen. Haal die zakdoeken maar alvast boven, want huilen voor televisie is gezond, zo blijkt.



'Bevallen met...' is vanaf maandag 6 maart tot en met maandag 27 maart elke maandag om 21u te zien bij TLC. Bekijk hieronder alvast een voorsmaakje.