Nieuwe zender Viceland gaat vandaag van start

Door: redactie

1/03/17 - 11u28

© Viceland.

Telenetkijkers mogen zich in hun handjes wrijven, want ze krijgen er vanaf vanavond een gloednieuwe zender bij. Viceland zal internationale en lokale programma's uitzenden over onder andere muziek, eten, identiteit, seks, mode en sport, telkens met een focus op de jongerencultuur.

Belgacomklanten moeten nog wachten tot 1 juni, maar op kanaal 21 van Telenet is Viceland vanaf vandaag te zien. De zender, die vorig jaar al gelanceerd werd in het buitenland, wordt vandaag gelanceerd in België en Nederland. De eerste avond wordt meteen een klapper: de in België geproduceerde documentaire Census België zal te zien zijn, een documentaire van 60 minuten waarin jongeren uit het hele land hun mening geven over zichzelf, politiek, drugs, seks, liefde, geld en klimaatverandering.



Daarnaast bestaat de avond ook uit Ellen Page's Emmy-genomineerde LGBT reis show 'Gaycation', Action Bronsons' culinaire show 'F*ck That's Delicious', Michael K. Willams' 'Black Market', waarin hij de schaduweconomieën van over de hele wereld verkent, en 'Hate Thy Neighbour', waarin Britse comedian Jamali Maddix onderzoek doet naar de staat van haat en extremisme in Europa en de Verenigde Staten.