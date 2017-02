Cast Friends bij elkaar voor reünie

Door: redactie

Archiefbeeld uit 2002 © anp.

Het is de cast van populaire sitcom Friends eindelijk gelukt om weer eens met zijn allen bij elkaar te komen. Niet voor een film of een ander vervolg maar gewoon voor een diner, vertelde Lisa Kudrow in de Amerikaanse show Today.

"We zijn weer bij elkaar geweest. Privé. Voor een etentje", aldus de inmiddels 53-jarige Lisa, die in Friends de rol van Phoebe Buffay speelde. "Het was erg gezellig. We hebben een enorm leuke avond gehad. Het was af en toe hilarisch. We hebben bijna non-stop gelachen."



Een reünie van de complete cast is een hele prestatie. In 2014 vertelde Courteney Cox nog tegen David Letterman dat ze al jaren probeerde de complete groep weer bij elkaar te krijgen voor een etentje. Zij verwachtte destijds zelfs dat het helemaal niet meer zou gebeuren. Vorig jaar was er overigens bijna een publiekelijke reünie toen vijf van de zes vrienden kwamen opdagen voor een tv-special voor NBC. Alleen Matthew Perry moest toen afzeggen.



Lisa beantwoordde in de Today Show ook maar weer eens de onvermijdelijke vraag of er ooit nog een terugkeer op televisie of in de bioscoop in zit voor Friends. "Ik zie dat niet gebeuren", zei ze. De actrice zou niet weten waar dat verhaal over zou moeten gaan. "Het was leuk omdat een groep 20-plussers een eigen familie vormden maar nu zouden ze allemaal een eigen familie hebben. Dus waar zouden we dan naar moeten kijken?"



De laatste aflevering van Friends werd in 2004 uitgezonden.