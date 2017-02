Star Trek-serie opnieuw uitgesteld

Door: redactie

Fans van Star Trek moeten opnieuw langer wachten op de televisieserie 'Discovery'. Volgens de baas van de Amerikaanse zender CBS komt de serie nu "eind van de zomer, begin van het najaar" uit, zo meldt The Hollywood Reporter.

Star Trek: Discovery zou eigenlijk vorige maand al te zien zijn, maar liep in het productieproces verschillende keren vertraging op. Vooral het vertrek van Bryan Fuller als showrunner zorgde voor groot oponthoud.



De nieuwe serie speelt zich af binnen het Star Trek-universum, maar met andere personages. Het verhaal vindt plaats ongeveer tien jaar voor de originele serie uit de jaren 60.



Discovery wordt later dit jaar in de VS uitgezonden via het video on demand-kanaal van zender CBS. Internationaal heeft Netflix de rechten op de serie. Elke aflevering zal 24 uur na uitzending in de VS, Canada en in 188 andere landen beschikbaar zijn via de streamingservice.