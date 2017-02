Dit zijn de 36 vragen voor de koppels uit Blind Getrouwd (en waarom ze ook voor uw relatie interessant zijn)

Brecht Herman

27/02/17 - 21u52

© Blind Getrouwd.

Blind Getrouwd

Veel traantjes vanavond in het VTM-programma 'Blind Getrouwd'. Ben vertelde over vroegere pesterijen en het verlies van zijn grootouders, waarna een eveneens emotionele Tine zich uitgebreid excuseerde voor haar scherpe opmerkingen van vorige week. De aanleiding van zoveel openhartigheid? Onder meer een lijst van 36 vragen die het koppel van de experts had meegekregen. De basis van een goed gesprek, ook voor u en ik.

"Ook voor langdurige koppels nuttig" De bedoeling is dat je de vragen samen beantwoordt en erover praat. "Het hoeft geen ondervraging te zijn en je hoeft niet alle 36 vragen in één ruk af te haspelen. Het is wel belangrijk om de volgorde te respecteren. De eerste vragen van een set zijn opwarmertjes en geleidelijk aan gaan ze dieper en dieper."



Niet enkel wie elkaar pas leert kennen, maar ook decennia lang getrouwde stellen kunnen de lijst gebruiken. "We gaan er vaak vanuit dat mensen die lang samen zijn elkaar geweldig goed kennen, maar dat is niet altijd het geval. Mensen veranderen, relaties veranderen, dus de vragen kunnen ook voor langdurige koppels nuttig zijn."

Set één 1. Als je eender wie kon kiezen in de hele wereld, met wie zou je dan het liefst eens willen gaan eten?

2. Zou je graag beroemd zijn? Zo ja, waarvoor?

3. Repeteer je soms eerst wat je gaat zeggen voor je een telefoongesprek voert met iemand? Zo ja, waarom?

4. Hoe ziet een perfecte dag er voor jou uit?

5. Wanneer was de laatste keer dat je gezongen hebt (voor jezelf en voor iemand anders)?

6. Stel dat je 90 jaar oud kan worden. Wat zou je dan het liefste hebben in de laatste zestig jaar van je leven: het lichaam van iemand van dertig, of de persoonlijkheid van een dertigjarige?

7. Heb je een vermoeden over hoe je zal sterven?

8. Noem drie dingen die jij en je partner gemeen hebben.

9. Als je heel je leven tot nu toe beschouwt, waarvoor ben je dan het meest dankbaar?

10. Als je één ding zou kunnen veranderen aan de manier waarop je bent opgevoed, wat zou dat dan zijn?

11. Neem vijf minuten de tijd om aan je partner je levensverhaal te vertellen, met zoveel mogelijk details.

12. Als je morgen kan wakker worden met één extra vaardigheid of goeie eigenschap, wat zou die dan zijn?

Set twee 1. Als je een kristallen bol had die je de waarheid vertelt over jezelf, je leven, de toekomst... wat zou je dan willen weten?

2. Is er iets waarvan je al lang droomt om te doen? Waarom heb je het nog niet gedaan?

3. Als je heel je leven overschouwt, wat is dan je grootste verwezenlijking?

4. Wat vind je het belangrijkste in een vriendschap?

5. Wat is je meest gekoesterde herinnering?

6. Welke herinnering vind je de moeilijkste om te hebben?

7. Stel: je weet dat je binnen het jaar plots gaat sterven. Zou je dan iets veranderen aan je manier van leven? Waarom?

8. Wat betekent vriendschap voor jou?

9. Welke rol spelen liefde en affectie in jouw leven?

10. Deel om beurten een positieve eigenschap van je partner. Deel in totaal (elk) vijf eigenschappen.

11. Hoe hecht en warm is je familie? Was je kindertijd een gelukkige periode, gelukkiger dan bij de meeste mensen?

12. Welk gevoel heb je bij de relatie met je moeder? En bij de relatie met je vader?