24/02/17

Dertien Vlamingen en Nederlanders proberen in één minuut eerst de publieksjury en nadien ook de vakjury te overtuigen. Maar wat gebeurt er als beide jury's het oneens zijn met elkaar? Dan breekt er protest uit in de studio... Wanneer één van de kandidaten de pannen van het dak zingt maar voor gesloten tribunes blijft staan, reageert de vakjury vol onbegrip. "Hé publiek, zijn jullie zot geworden of wat?!"