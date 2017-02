Annemie Struyf na moeilijk 2016: "Tv-opnames zijn mijn medicijn geweest"

JELLE BRANS

Annemie Struyf heeft haar nieuwe programma 'La vie en rose' voorgesteld. Daarvoor trok de reportagemaakster een jaar lang door Frankrijk, op zoek naar gewone Vlamingen die een nieuw bestaan opbouwen bij onze zuiderburen.

Eén jaar lang verhuisde Annemie Struyf haar werkplek van Brussel naar het zuiden van Frankrijk. Twaalf maanden lang maakte ze haar agenda vrij, en pakte ze haar leven anders aan. Ze wilde die warme droom onderzoeken, die zovele anderen ook koesteren: ertussenuit knijpen, naar de zon, een jaar in Frankrijk. Geen files en overvolle agenda's meer. Vrijheid van komen en gaan. Natuur ook. En stilte. Minder stress. Helaas kwam de realiteit er ook tussen fietsen. Haar vader overleed na een slepende ziekte. Ook in 2016 beslisten Struyf en haar echtgenoot Luc om een punt te zetten achter hun relatie. Struyf maakte dat nieuws zelf al in december bekend met een korte Facebookpost.



Vandaag vertelde ze hoe haar werk haar mee door die moeilijke periode heeft gehaald. "Of ik mezelf ben tegengekomen in Frankrijk", reageert Struyf. "Ik heb m'n leven nogal drastisch omgegooid. Tegelijk bleek dat leven zelf ook nog een aantal ingrijpende wendingen in petto te hebben. Ik ben Frankrijk dus ontzettend dankbaar. Het is mijn medicijn geweest, het beste wat mij vorig jaar kon overkomen. Ja, ik ben mezelf tegengekomen. Tegelijk was het de plek waar ik kon genezen. Veel meer wil ik daar niet over kwijt, daarvoor is het nog te pril."



Struyf kijkt nu met vertrouwen naar de toekomst. "Een van mijn dochters zei me een aantal dagen geleden nog: 'Mama, er gebeuren soms moeilijke dingen in het leven. Maar er staat ook altijd veel moois, nieuws en leuks op je te wachten. Heel wat dingen om naar uit te kijken.' Dat is ook zo. Verlies en verdriet maken deel uit van het leven. Ik heb altijd intens geleefd. Buitenkomen en bewegen en natuur helpen enorm bij moeilijke momenten, dat heb ik het voorbije jaar wel geleerd. 2016 was geen gemakkelijk jaar, maar ik heb ook aan levenskwaliteit gewonnen. En daar ben ik heel dankbaar om. Ja, ik ben een gelukkige vrouw."



Rondzwerven met de camper

In 'La vie en rose' volgt Struyf Vlamingen die een nieuw leven opbouwen onder de Franse zon. Het programma is haar eerste sinds het succesvolle derde seizoen van 'Via Annemie'. "Ik wilde graag werken, hard werken zelfs - schrijven en tv-maken - maar wél op een andere manier. Geen meetings meer, zelfs geen werkplek meer op de VRT. Gewoon zo klein en flexibel mogelijk. In Frankrijk zelf de verhalen sprokkelen. Tijdens de draaiperiodes rondzwerven met de camper, met cameravrouw/regisseur Kristel en klankman Toon of klankvrouw Tanya. Blijven slapen waar het ons uitkwam, op een camping of bij de mensen thuis. Zo deden we het ook, en op geen tijd werden we een mobiele redactie."



"En ja, uiteindelijk bracht dit jaar mij de dingen die ik zo nodig had. Ik leefde meer buiten dan binnen. Ik stond nooit meer in de file, mijn agenda bleef leeg, ik genoot van de vrijheid en ruimte. En bovenal, ik ontmoette mensen die, net zoals ik, die Franse droom koesterden, maar tegelijkertijd veel verder gingen dan ik. Zij zegden Vlaanderen voorgoed vaarwel. Definitief. Om in Frankrijk een nieuw leven te beginnen. Met hebben en houden vertrokken zij, en zoiets is altijd ingrijpend. Want verhuizen naar een ander land - ook naar een land als Frankrijk - is emigreren. Het betekent: het ontdekken van een andere taal, een andere cultuur, andere gewoontes en gebruiken, een ander ritme."



'La vie en rose' is vanaf 16 maart op Eén te zien.