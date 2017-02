Is Bertrand De Mol? Of Davey? of Annelies? Dit duo pluist alle theorieën uit

Door: redactie

video Marzena werd maandag genadeloos naar huis gestuurd op het einde van de derde De Mol-aflevering, dus nu staat het internet vol van nieuwe theorieën over wie dan wel de verrader is. De twee ervaren Mollenjagers Jolien en Jenno gaan alles na.

Mollenjagers Jolien en Jenno zijn zo verslaafd aan het VIER-programma dat ze elke aflevering tot in de details bestuderen en alle theorieën - online en offline - checken. Hun bevindingen komen in netjes in een Excelbestandje terecht. Dit is het resultaat van hun bevindingen na aflevering 3.