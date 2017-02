Nieuw presentatieduo voor 'De Zevende Dag'

Mark Coenegracht

23/02/17 - 06u54

Ihsane Chioua Lekhli en Tim Pauwels verdwijnen bij 'De Zevende Dag' © vrt.

Verrassende switch in de cockpit van 'De Zevende Dag', het zondagse actualiteitenprogramma van de VRT. Het programma - dat in 1988 voor het eerst werd uitgezonden - krijgt vanaf september nieuwe presentatoren, en meteen ook een facelift.

Phara de Aguirre zal een koppel vormen met Xavier Taveirne. Een straffe terugkeer voor Phara, gepokt en gemazeld als journaliste en ex-presentatrice van onder andere 'Terzake'. In 2006 nog werd bij haar een ernstige vorm van borstkanker vastgesteld, waardoor ze tijdelijk van het scherm verdween.



"Phara is voor de VRT nog altijd een grote naam en een vaste waarde wat betreft présence op het scherm, en een straffe interviewster", aldus hoofdredacteur tv-duiding Steven Samyn. "We hebben ook gevoeld dat zij echt zin heeft om er nog eens in te vliegen. Xavier (voormalig presentator van 'De Ochtend' op Radio 1, red.) had aangegeven klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging. Die kans bieden we graag. Ik denk dat we een perfect complementair duo hebben gevonden."



De komst van Phara en Xavier betekent meteen ook het afscheid van het huidige presentatoren-duo Tim Pauwels en Ihsane Chioua Lekhli. Wat gaat er met hen gebeuren? Lees het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor slechts 1 euro.